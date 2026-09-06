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Главная Новости дня Массированная атака РФ на Запорожье: человек погиб, 25 ранены

Массированная атака РФ на Запорожье: человек погиб, 25 ранены

Ua ru
6 сентября 2026 08:38
Россия атаковала Запорожье: есть погибший и раненые
Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Иван Федоров

Российские войска за сутки нанесли 886 ударов по 54 населённым пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район один человек погиб, ещё 25 получили ранения. Оккупанты применили авиацию, 673 беспилотника, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщил экс-глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Как РФ атаковала Запорожскую область

О последствиях российских ударов сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его данным, российские войска нанесли 25 авиационных ударов по населенным пунктам области. Под обстрелами оказались, в частности, Малокатериновка, Комышуваха, Заречное, Таврическое, Запасное, Григоровка, Новояковлевка, Белогорье и Гуляйпольское.

Наиболее широко враг применял беспилотники. Всего зафиксировано 673 атаки БПЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Они атаковали Запорожье и десятки населенных пунктов области.

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Также российские войска дважды обстреляли регион из реактивных систем залпового огня. Еще 186 артиллерийских ударов пришлось на населенные пункты области.

Каковы последствия атак

В результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, ещё 25 были ранены.

Кроме того, в правоохранительные органы и местные власти поступило 187 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Российские войска регулярно атакуют Запорожскую область с использованием различных видов вооружения. Накануне, 5 сентября, оккупанты нанесли более тысячи ударов по 61 населенному пункту региона, в результате чего шесть человек получили ранения.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 4 сентября российские войска атаковали Запорожье. В результате удара загорелось многоэтажное здание, однако, по предварительным данным, люди не пострадали. О последствиях атаки сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 3 сентября россияне нанесли удар беспилотником по Запорожью. Дрон попал в нежилое здание, в результате чего оно получило повреждения и загорелось. По словам Ивана Федорова, обошлось без пострадавших.

взрыв Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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