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Главная Новости дня Россия обстреляла торговый центр в Запорожье: вспыхнул пожар

Россия обстреляла торговый центр в Запорожье: вспыхнул пожар

Ua ru
7 сентября 2026 02:01
Ночью 7 сентября 2026 года РФ обстреляла торговый центр в Запорожье
Пожар после обстрела торгового центра в Запорожье ночью 7 сентября 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

В ночь на понедельник, 7 сентября, российская армия обстреляла Запорожье. Под обстрелом оказался торговый центр. Возник пожар. Обошлось без погибших и пострадавших, но, вероятно, есть повреждения помещений и товаров. С 00:03 во всей Запорожской области действует воздушная тревога желтого уровня. Ее объявили из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Об этом со ссылкой на Запорожскую ОВА сообщает Новини.LIVE.

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Что известно об обстреле Запорожья

По информации Воздушных сил ВС Украины, в 22:46 и 23:04 6 сентября в направлении Запорожской области зафиксировали КАБы, а в 00:49 и 01:09 — беспилотники, которые тоже держали курс на город. В Запорожской области в период с 18:15 5 сентября до 02:01 несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения КАБ, БпЛА и баллистических ракет.

Пожар в Запорожье после обстрела ночью 7 сентября 2026 года
Пожар в торговом центре в Запорожье после обстрела ночью 7 сентября 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина сообщал, что в больнице скончался пострадавший в результате российского удара по Центральному району Херсона. Парню было всего 24 года. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Также Новини.LIVE со ссылкой на экс-главу Запорожской ОВА Ивана Федорова писал, что в течение суток 5 сентября россияне нанесли почти 900 ударов по Запорожью и Запорожской области. Под обстрелами оказались более полусотни населенных пунктов. Один человек погиб, а еще 25 — получили ранения.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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