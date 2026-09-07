Обстріл Запоріжжя 7 вересня: у ДСНС показали наслідки

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Запоріжжя 7 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Запоріжжя

Вночі 7 вересня російські окупанти безпілотниками атакували один із районів Запоріжжя. На території одного з торгових центрів виникли пожежі. Рятувальники ліквідували шість осередків займання загальною площею 700 кв. м.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС України у понеділок, 7 вересня.

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Наслідки удару РФ по Запоріжжю. Фото: ДСНС Запоріжжя

Рятувальники показали наслідки атаки РФ на Запоріжжя

За даними ДСНС, у ніч проти 7 вересня росіяни дронами атакували один із районів обласного центру.

Рятувальники розбирають завали після атаки РФ. Фото: ДСНС Запоріжжя

На території одного з торгових центрів виникли пожежі. Надзвичайники ліквідували шість осередків займання загальною площею 700 кв. м.

Рятувальники працюють на місці удару РФ у Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

На місці події працювали всі екстрені служби міста. Для ліквідації наслідків російського обстрілу залучили 40 рятувальників та 10 одиниць техніки.

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Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 7 вересня російські війська обстріляли Запоріжжя, під ударом опинився торговельний центр. На об’єкті виникла пожежа, загиблих і постраждалих немає. Імовірно, внаслідок атаки могли бути пошкоджені приміщення та товари.

Новини.LIVE також писали, що російські війська протягом доби 5 вересня завдали 886 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район загинула одна людина, ще 25 отримали поранення. Для ударів окупанти застосовували авіацію, 673 безпілотники, артилерію та реактивні системи залпового вогню.