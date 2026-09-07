Обстрел Запорожья 7 сентября: в ГСЧС показали последствия

Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Запорожье 7 сентября 2026 года. Фото: ГСЧС Запорожья

Ночью 7 сентября российские оккупанты атаковали одним из районов Запорожья с помощью беспилотников. На территории одного из торговых центров возникли пожары. Спасатели ликвидировали шесть очагов возгорания общей площадью 700 кв. м.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в понедельник, 7 сентября.

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Последствия удара РФ по Запорожью. Фото: ГСЧС Запорожья

Спасатели показали последствия атаки РФ на Запорожье

По данным ГСЧС, в ночь на 7 сентября россияне с помощью дронов атаковали один из районов областного центра.

Спасатели расчищают завалы после атаки РФ. Фото: ГСЧС Запорожья

На территории одного из торговых центров возникли пожары. Сотрудники чрезвычайных служб ликвидировали шесть очагов возгорания общей площадью 700 кв. м.

Спасатели работают на месте удара РФ в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

На месте происшествия работали все экстренные службы города. Для ликвидации последствий российского обстрела были задействованы 40 спасателей и 10 единиц техники.

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Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 7 сентября российские войска обстреляли Запорожье, под ударом оказался торговый центр. На объекте возник пожар, погибших и пострадавших нет. Вероятно, в результате атаки могли быть повреждены помещения и товары.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска в течение суток 5 сентября нанесли 886 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район погиб один человек, еще 25 получили ранения. Для нанесения ударов оккупанты применяли авиацию, 673 беспилотника, артиллерию и реактивные системы залпового огня.