Обстрел Запорожья 7 сентября: в ГСЧС показали последствия

Россияне обстреляли Запорожье: в ГСЧС показали последствия атаки
Ночью 7 сентября российские оккупанты атаковали одним из районов Запорожья с помощью беспилотников. На территории одного из торговых центров возникли пожары. Спасатели ликвидировали шесть очагов возгорания общей площадью 700 кв. м.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в понедельник, 7 сентября.
Спасатели показали последствия атаки РФ на Запорожье
По данным ГСЧС, в ночь на 7 сентября россияне с помощью дронов атаковали один из районов областного центра.
На территории одного из торговых центров возникли пожары. Сотрудники чрезвычайных служб ликвидировали шесть очагов возгорания общей площадью 700 кв. м.
На месте происшествия работали все экстренные службы города. Для ликвидации последствий российского обстрела были задействованы 40 спасателей и 10 единиц техники.
Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 7 сентября российские войска обстреляли Запорожье, под ударом оказался торговый центр. На объекте возник пожар, погибших и пострадавших нет. Вероятно, в результате атаки могли быть повреждены помещения и товары.
Новини.LIVE также сообщали, что российские войска в течение суток 5 сентября нанесли 886 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район погиб один человек, еще 25 получили ранения. Для нанесения ударов оккупанты применяли авиацию, 673 беспилотника, артиллерию и реактивные системы залпового огня.