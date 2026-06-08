У Запоріжжі різко зросла кількість постраждалих від удару дрона

Медики та рятувальники транспортують постраждалого. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі стрімко зросла кількість жертв та постраждалих через дронову атаку з боку російських військ по житловому кварталу 8 червня. За останніми даними екстрених служб, удар БпЛА забрав життя двох жінок та поранив 24 осіб, серед яких є діти.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає Новини.LIVE.

У Запоріжжі зросла кількість поранених

Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу цивільної інфраструктури стрімко збільшилася до 24 осіб. Серед поранених, які потрапили під удар окупантів, є п'ятеро дітей різного віку.

Загибла жінка. Фото: ДСНС Запоріжжя

На жаль, підтверджено загибель двох жінок, які отримали смертельні травми під час вибухів.

Ситуація у медичних закладах міста залишається напруженою. На сьогодні госпіталізовано 12 цивільних громадян, серед яких є четверо поранених дітей.

Читайте також:

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, у Павлоградському районі та Нікополі є постраждалі через російські атаки 8 червня. Виникли пожежі та руйнування цивільних об'єктів.

Також Росія вдарила по Сумській області, націливши дрон на житловий п'ятиповерховий будинок в Конотопі. Під завалами будівлі опинилися люди.