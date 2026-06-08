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В Запорожье резко возросло количество пострадавших от удара дрона

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 20:53
В Запорожье резко возросло количество пострадавших от удара дрона
Медики и спасатели транспортируют пострадавшего. Фото: ГСЧС Запорожья

В Запорожье стремительно возросло количество жертв и пострадавших из-за дроновую атаку со стороны российских войск по жилому кварталу 8 июня. По последним данным экстренных служб, удар БпЛА унес жизни двух женщин и ранил 24 человек, среди которых есть дети.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает Новини.LIVE.

В Запорожье возросло количество раненых

Количество пострадавших в результате вражеского обстрела гражданской инфраструктуры стремительно увеличилось до 24 человек. Среди раненых, которые попали под удар оккупантов, есть пятеро детей разного возраста.

Запоріжжя наслідки атаки
Погибла женщина. Фото: ГСЧС Запорожья

К сожалению, подтверждена гибель двух женщин, которые получили смертельные травмы во время взрывов.

Ситуация в медицинских учреждениях города остается напряженной. На сегодня госпитализированы 12 гражданских лиц, среди которых есть четверо раненых детей.

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Как сообщал ранее Новини.LIVE, в Павлоградском районе и Никополе есть пострадавшие из-за российских атак 8 июня. Возникли пожары и разрушения гражданских объектов.

Также Россия ударила по Сумской области, нацелив дрон на жилой пятиэтажный дом в Конотопе. Под завалами здания оказались люди.

Запорожье обстрелы дроны
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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