В Запорожье резко возросло количество пострадавших от удара дрона
В Запорожье стремительно возросло количество жертв и пострадавших из-за дроновую атаку со стороны российских войск по жилому кварталу 8 июня. По последним данным экстренных служб, удар БпЛА унес жизни двух женщин и ранил 24 человек, среди которых есть дети.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает Новини.LIVE.
В Запорожье возросло количество раненых
Количество пострадавших в результате вражеского обстрела гражданской инфраструктуры стремительно увеличилось до 24 человек. Среди раненых, которые попали под удар оккупантов, есть пятеро детей разного возраста.
К сожалению, подтверждена гибель двух женщин, которые получили смертельные травмы во время взрывов.
Ситуация в медицинских учреждениях города остается напряженной. На сегодня госпитализированы 12 гражданских лиц, среди которых есть четверо раненых детей.
Как сообщал ранее Новини.LIVE, в Павлоградском районе и Никополе есть пострадавшие из-за российских атак 8 июня. Возникли пожары и разрушения гражданских объектов.
Также Россия ударила по Сумской области, нацелив дрон на жилой пятиэтажный дом в Конотопе. Под завалами здания оказались люди.