У Запоріжжі люди несуть квіти до меморіалу: фоторепортаж 9 травня

Люди покладають квіти до монумента "Комбат" у Запоріжжі. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

У суботу, 9 травня 2026 року, у Запоріжжі люди продовжують приходити до пам’ятних місць і приносити квіти, попри те, що офіційну дату вшанування Другої світової війни в Україні було змінено. Найбільше відвідувачів традиційно збирається біля монумента "Комбат", де люди згадують загиблих і залишають квіти. Загалом у місті цього дня зберігається спокійна та стримана атмосфера з невеликою кількістю людей.

Про це інформує кореспондентка Новини.LIVE Ксенія Клещенко з місця події.

Покладання квітів біля монумента "Комбат" у Запоріжжі. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Фоторепортаж 9 травня у Запоріжжі

Біля "Скорботної матері" у Запоріжжі 9 травня майже порожньо, а в центрі міста на бульварі Шевченка відвідувачів трохи більше. Переважно це літні люди, які приходять до пам’ятних місць за звичкою або сімейною традицією. Багато з них не коментують свої візити журналістам, зберігаючи мовчання.

Вибита дата на монументі "Комбат" у Запоріжжі. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Попри радянську історичну спадщину, 9 травня в Україні нині має інше офіційне значення. З 2023 року цей день відзначається як День Європи — відповідно до указу Президента України Володимира Зеленського. Свято символізує європейський вибір держави та спільні цінності з країнами Європейського Союзу, замінивши радянську традицію відзначення "Дня перемоги".

Покладання квітів у Запоріжжі 9 травня 2026 року. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Водночас 9 травня в країнах ЄС також відзначають День Європи, який символізує мир і єдність на континенті та пов’язаний із Декларацією Шумана 1950 року. Україна приєдналася до цієї традиції як частина свого курсу на євроінтеграцію. Таким чином, дата поступово набуває для українців нового змісту — як день європейської спільності та майбутнього в ЄС.

Новини.LIVE інформували, що, що Президент України Володимир Зеленський у День Європи, 9 травня 2026 року, заявив, що Україна вже є частиною європейської родини та спільноти. Він наголосив, що країна захищає своє майбутнє і водночас Європу, частиною якої була і буде. Зеленський також підкреслив, що Європа підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни.

