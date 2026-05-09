Головна Новини дня У Запоріжжі люди несуть квіти до меморіалу: фоторепортаж 9 травня

Дата публікації: 9 травня 2026 16:03
У Запоріжжі люди несуть квіти до меморіалу: фоторепортаж 9 травня
Люди покладають квіти до монумента "Комбат" у Запоріжжі. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

У суботу, 9 травня 2026 року, у Запоріжжі люди продовжують приходити до пам’ятних місць і приносити квіти, попри те, що офіційну дату вшанування Другої світової війни в Україні було змінено. Найбільше відвідувачів традиційно збирається біля монумента "Комбат", де люди згадують загиблих і залишають квіти. Загалом у місті цього дня зберігається спокійна та стримана атмосфера з невеликою кількістю людей.

Про це інформує кореспондентка Новини.LIVE Ксенія Клещенко з місця події.

Запоріжжя 9 травня
Покладання квітів біля монумента "Комбат" у Запоріжжі. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Фоторепортаж 9 травня у Запоріжжі

Біля "Скорботної матері" у Запоріжжі 9 травня майже порожньо, а в центрі міста на бульварі Шевченка відвідувачів трохи більше. Переважно це літні люди, які приходять до пам’ятних місць за звичкою або сімейною традицією. Багато з них не коментують свої візити журналістам, зберігаючи мовчання.

9 травня у Запоріжжі
Вибита дата на монументі "Комбат" у Запоріжжі. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Попри радянську історичну спадщину, 9 травня в Україні нині має інше офіційне значення. З 2023 року цей день відзначається як День Європи — відповідно до указу Президента України Володимира Зеленського. Свято символізує європейський вибір держави та спільні цінності з країнами Європейського Союзу, замінивши радянську традицію відзначення "Дня перемоги".

Запоріжжя 9 травня
Покладання квітів у Запоріжжі 9 травня 2026 року. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Водночас 9 травня в країнах ЄС також відзначають День Європи, який символізує мир і єдність на континенті та пов’язаний із Декларацією Шумана 1950 року. Україна приєдналася до цієї традиції як частина свого курсу на євроінтеграцію. Таким чином, дата поступово набуває для українців нового змісту — як день європейської спільності та майбутнього в ЄС.

Читайте також:

Новини.LIVE інформували, що, що Президент України Володимир Зеленський у День Європи, 9 травня 2026 року, заявив, що Україна вже є частиною європейської родини та спільноти. Він наголосив, що країна захищає своє майбутнє і водночас Європу, частиною якої була і буде. Зеленський також підкреслив, що Європа підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни.

Новини.LIVE також писали, що 9 травня в Україні та країнах ЄС відзначають День Європи, який символізує єдність, демократію та спільні європейські цінності. Свято бере початок із Декларації Шумана 1950 року, що стала основою для створення Євросоюзу. В Україні День Європи офіційно запровадили у 2023 році.

Запоріжжя День Європи 9 травня
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
