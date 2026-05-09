День Європи: Зеленський заявив про спільне майбутнє України з ЄС

Президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський у День Європи заявив, що Україна вже стала невід'ємною частиною європейської спільноти. Ми захищаємо Європу, частиною якої наша держава була і буде.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

День Європи 9 травня

"Сьогодні День Європи. І Україна відзначає його не формально чи плакатно, а дійсно знаючи, що ми вже невід'ємна частина європейської родини. Ми захищаємо Україну, нашу незалежність, наше майбутнє, і тим самим ми в Україні захищаємо нашу Європу, частиною якої Україна була і буде", — сказав Зеленський.

Він наголосив, шо з перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною. За його словами, бути на одному боці зі сміливими й сильними українцями — це свідомий вибір.

"Ми обов'язково захистимо нашу державу, наш народ і наше право самостійно обирати своє майбутнє — майбутнє у Європі", — підкреслив глава держави.

Раніше Новини.LIVE писали, що День Європи символізує єдність народів континенту, спільні демократичні цінності та прагнення до миру. В Україні його запровадили 2023 року.

А 8 травня в Україні вшановували День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Україна наголошує на європейській традиції пам’яті, де головним є не тріумф війни, а людські втрати та цінність миру.