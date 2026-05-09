День Европы: Зеленский заявил о совместном будущем Украины с ЕС

Дата публикации 9 мая 2026 10:09
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский в День Европы заявил, что Украина уже стала неотъемлемой частью европейского сообщества. Мы защищаем Европу, частью которой наше государство было и будет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

"Сегодня День Европы. И Украина отмечает его не формально или плакатно, а действительно зная, что мы уже неотъемлемая часть европейской семьи. Мы защищаем Украину, нашу независимость, наше будущее, и тем самым мы в Украине защищаем нашу Европу, частью которой Украина была и будет", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что с первых дней полномасштабной войны и до сих пор Европа с Украиной. По его словам, быть на одной стороне со смелыми и сильными украинцами — это сознательный выбор.

"Мы обязательно защитим наше государство, наш народ и наше право самостоятельно выбирать свое будущее — будущее в Европе", — подчеркнул глава государства.

Ранее Новини.LIVE писали, что День Европы символизирует единство народов континента, общие демократические ценности и стремление к миру. В Украине его ввели в 2023 году.

А 8 мая в Украине чествовали День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Украина отмечает европейскую традицию памяти, где главным является не триумф войны, а человеческие потери и ценность мира.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
