День Европы в Украине: история праздника и его современное значение

Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Офис президента

В субботу, 9 мая, в Украине и странах Европейского Союза отмечают День Европы. Этот праздник символизирует единство народов континента, общие демократические ценности, уважение к правам человека, верховенство права и стремление к миру. В Украине он относительно новый — введен в 2023 году.

Новини.LIVE рассказывают, что все, что известно об этом празднике.

История Дня Европы

История Дня Европы берет свое начало с события, которое стало поворотным для послевоенной Европы. 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Роберт Шуман обнародовал декларацию, которая предложила объединить производство угля и стали Франции и Германии под общим контролем.

Целью этой инициативы было сделать новую войну между европейскими государствами невозможной, ведь контроль над ключевыми ресурсами переходил в наднациональную плоскость. Это предложение, известное как Декларация Шумана, стало основой для создания Европейского объединения угля и стали, а впоследствии — Европейского Союза.

Официально День Европы был введен в 1985 году по решению Европейского Совета во время саммита в Милане. Именно тогда было решено ежегодно отмечать 9 мая как символ начала европейской интеграции и мира на континенте. С тех пор эта дата стала важной для всех стран-членов ЕС как напоминание о необходимости единства и сотрудничества.

Читайте также:

Празднование Дня Европы в Украине

В Украине День Европы начали отмечать в 2003 году в соответствии с указом президента. Сначала его праздновали в третью субботу мая, что подчеркивало стремление Украины к европейским ценностям, но еще не было полностью синхронизировано с европейской традицией.

Важные изменения произошли в 2023 году, когда Украина официально перенесла празднование на 9 мая, гармонизировав его с датой, которую отмечает Европейский Союз. Это решение стало символом окончательного выбора Украины в пользу европейского пути развития.

Значение Дня Европы для Украины

Сегодня День Европы в Украине имеет особый смысл. Он отражает не только историческое наследие европейской интеграции, но и современные реалии, в которых страна борется за свою независимость и одновременно отстаивает общие для всей Европы ценности. Украина закрепила курс на членство в ЕС в Конституции, определив европейскую интеграцию как стратегическое направление государственной политики.

В условиях полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией, значение этого дня только усилилось. Украинские военные защищают не только свое государство, но и принципы свободы, демократии и безопасности, которые являются основой европейского сообщества.

Также Украина получает от Европейского Союза политическую, экономическую и военную поддержку.

Отдельного внимания заслуживает причина, почему Украина перенесла День Европы именно на 9 мая. Это решение имеет не только евроинтеграционный, но и мировоззренческий и исторический контекст.

Долгое время 9 мая в Украине отмечалось как День победы над нацизмом во Второй мировой войне — в формате, унаследованном от советской традиции. В СССР эта дата была превращена в масштабный государственный праздник с акцентом на военном триумфе.

После восстановления независимости Украина еще определенный период сохраняла эту модель празднования. Однако с середины 2010-х годов началось постепенное переосмысление этой традиции. В 2015 году был введен День памяти и примирения 8 мая, что соответствует европейскому подходу — не праздновать войну, а чествовать ее жертв. Это стало первым шагом к отходу от советского видения истории.

Окончательный перелом произошел в 2023 году. Верховная Рада отменила 9 мая как государственный праздник в его советском формате и вместо этого установила 8 мая как День памяти и победы над нацизмом.

В то же время 9 мая было закреплено как День Европы в Украине.

Как писали Новини.LIVE, вчера, 8 мая, в Украине чествовали День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Этот праздник появился тоже в 2023 году. Ранее этот день был Днем памяти и примирения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Владимира Зеленского сообщали, что в страна технически готова к началу переговоров по вступлению в Европейский Союз. Страна рассчитывает на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев. Также, по словам президента, ЕС будет помогать Украине и в дальнейшем финансово.