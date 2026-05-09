Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня День Европы в Украине: история праздника и его современное значение

День Европы в Украине: история праздника и его современное значение

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 08:02
День Европы в Украине: история праздника и его современное значение
Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Офис президента

В субботу, 9 мая, в Украине и странах Европейского Союза отмечают День Европы. Этот праздник символизирует единство народов континента, общие демократические ценности, уважение к правам человека, верховенство права и стремление к миру. В Украине он относительно новый — введен в 2023 году.

Новини.LIVE рассказывают, что все, что известно об этом празднике.

История Дня Европы

История Дня Европы берет свое начало с события, которое стало поворотным для послевоенной Европы. 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Роберт Шуман обнародовал декларацию, которая предложила объединить производство угля и стали Франции и Германии под общим контролем.

Целью этой инициативы было сделать новую войну между европейскими государствами невозможной, ведь контроль над ключевыми ресурсами переходил в наднациональную плоскость. Это предложение, известное как Декларация Шумана, стало основой для создания Европейского объединения угля и стали, а впоследствии — Европейского Союза.

Официально День Европы был введен в 1985 году по решению Европейского Совета во время саммита в Милане. Именно тогда было решено ежегодно отмечать 9 мая как символ начала европейской интеграции и мира на континенте. С тех пор эта дата стала важной для всех стран-членов ЕС как напоминание о необходимости единства и сотрудничества.

Читайте также:

Празднование Дня Европы в Украине

В Украине День Европы начали отмечать в 2003 году в соответствии с указом президента. Сначала его праздновали в третью субботу мая, что подчеркивало стремление Украины к европейским ценностям, но еще не было полностью синхронизировано с европейской традицией.

Важные изменения произошли в 2023 году, когда Украина официально перенесла празднование на 9 мая, гармонизировав его с датой, которую отмечает Европейский Союз. Это решение стало символом окончательного выбора Украины в пользу европейского пути развития.

Значение Дня Европы для Украины

Сегодня День Европы в Украине имеет особый смысл. Он отражает не только историческое наследие европейской интеграции, но и современные реалии, в которых страна борется за свою независимость и одновременно отстаивает общие для всей Европы ценности. Украина закрепила курс на членство в ЕС в Конституции, определив европейскую интеграцию как стратегическое направление государственной политики.

В условиях полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией, значение этого дня только усилилось. Украинские военные защищают не только свое государство, но и принципы свободы, демократии и безопасности, которые являются основой европейского сообщества.

Также Украина получает от Европейского Союза политическую, экономическую и военную поддержку.

Отдельного внимания заслуживает причина, почему Украина перенесла День Европы именно на 9 мая. Это решение имеет не только евроинтеграционный, но и мировоззренческий и исторический контекст.

Долгое время 9 мая в Украине отмечалось как День победы над нацизмом во Второй мировой войне — в формате, унаследованном от советской традиции. В СССР эта дата была превращена в масштабный государственный праздник с акцентом на военном триумфе.

После восстановления независимости Украина еще определенный период сохраняла эту модель празднования. Однако с середины 2010-х годов началось постепенное переосмысление этой традиции. В 2015 году был введен День памяти и примирения 8 мая, что соответствует европейскому подходу — не праздновать войну, а чествовать ее жертв. Это стало первым шагом к отходу от советского видения истории.

Окончательный перелом произошел в 2023 году. Верховная Рада отменила 9 мая как государственный праздник в его советском формате и вместо этого установила 8 мая как День памяти и победы над нацизмом.

В то же время 9 мая было закреплено как День Европы в Украине.

Как писали Новини.LIVE, вчера, 8 мая, в Украине чествовали День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Этот праздник появился тоже в 2023 году. Ранее этот день был Днем памяти и примирения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Владимира Зеленского сообщали, что встрана технически готова к началу переговоров по вступлению в Европейский Союз. Страна рассчитывает на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев. Также, по словам президента, ЕС будет помогать Украине и в дальнейшем финансово.

Владимир Зеленский Европейский союз Европа
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации