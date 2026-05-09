День Європи в Україні: історія свята та його сучасне значення

Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Офіс президента

У суботу, 9 травня, в Україні та країнах Європейського Союзу відзначають День Європи. Це свято символізує єдність народів континенту, спільні демократичні цінності, повагу до прав людини, верховенство права та прагнення до миру. В Україні воно відносно нове — запроваджене у 2023 році.

Новини.LIVE розповідають, що все, що відомо про це свято.

Історія Дня Європи

Історія Дня Європи бере свій початок із події, що стала поворотною для післявоєнної Європи. 9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман оприлюднив декларацію, яка запропонувала об’єднати виробництво вугілля та сталі Франції та Німеччини під спільним контролем.

Метою цієї ініціативи було зробити нову війну між європейськими державами неможливою, адже контроль над ключовими ресурсами переходив у наднаціональну площину. Ця пропозиція, відома як Декларація Шумана, стала основою для створення Європейського об’єднання вугілля і сталі, а згодом — Європейського Союзу.

Офіційно День Європи був запроваджений у 1985 році за рішенням Європейської Ради під час саміту в Мілані. Саме тоді було вирішено щороку відзначати 9 травня як символ початку європейської інтеграції та миру на континенті. Відтоді ця дата стала важливою для всіх країн-членів ЄС як нагадування про необхідність єдності та співпраці.

Святкування Дня Європи в Україні

В Україні День Європи почали відзначати у 2003 році відповідно до указу президента. Спочатку його святкували у третю суботу травня, що підкреслювало прагнення України до європейських цінностей, але ще не було повністю синхронізоване з європейською традицією.

Важливі зміни відбулися у 2023 році, коли Україна офіційно перенесла святкування на 9 травня, гармонізувавши його з датою, яку відзначає Європейський Союз. Це рішення стало символом остаточного вибору України на користь європейського шляху розвитку.

Значення Дня Європи для України

Сьогодні День Європи в Україні має особливий зміст. Він відображає не лише історичну спадщину європейської інтеграції, а й сучасні реалії, в яких країна бореться за свою незалежність і водночас відстоює спільні для всієї Європи цінності. Україна закріпила курс на членство в ЄС у Конституції, визначивши європейську інтеграцію як стратегічний напрям державної політики.

В умовах повномасштабної війни, розв’язаної Російською Федерацією, значення цього дня лише посилилося. Українські військові захищають не лише свою державу, а й принципи свободи, демократії та безпеки, які є основою європейської спільноти.

Також Україна отримує від Європейського Союзу політичну, економічну та військову підтримки.

Окремої уваги заслуговує причина, чому Україна перенесла День Європи саме на 9 травня. Це рішення має не лише євроінтеграційний, а й світоглядний та історичний контекст.

Тривалий час 9 травня в Україні відзначалося як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні — у форматі, успадкованому від радянської традиції. У СРСР ця дата була перетворена на масштабне державне свято з акцентом на військовому тріумфі.

Після відновлення незалежності Україна ще певний період зберігала цю модель відзначення. Однак із середини 2010-х років почалося поступове переосмислення цієї традиції. У 2015 році було запроваджено День пам’яті та примирення 8 травня, що відповідає європейському підходу — не святкувати війну, а вшановувати її жертв. Це стало першим кроком до відходу від радянського бачення історії.

Остаточний перелом відбувся у 2023 році. Верховна Рада скасувала 9 травня як державне свято у його радянському форматі та натомість встановила 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом.

Водночас 9 травня було закріплено як День Європи в Україні.

