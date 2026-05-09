Головна Новини дня Буданов: Україна сьогодні уособлює справжню Європу

Дата публікації: 9 травня 2026 10:25
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Facebook Кирила Буданова

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що сьогодні саме Україна уособлює справжню Європу не лише географічно, а й ідеологічно. За його словами, українці у ці складні часи захищають безпеку та ключові цінності всього європейського континенту.

Про це Буданов заявив у суботу, 9 травня, у своєму зверненні за нагоди Дня Європи, інформують Новини.LIVE.

Україна уособлює Європу

Він наголосив, що йдеться про свободу, повагу до людини та право народів на власну ідентичність.

"Україна сьогодні уособлює справжню Європу — і територіально, і, головне, ідеологічно. Ми захищаємо безпеку й цінності всього континенту — свободу, повагу та право на власну ідентичність", — зазначив Буданов.

Очільник ГУР також підкреслив, що сила України полягає в єдності з державами та людьми, які поділяють спільні принципи й демократичні цінності.

"Україна є і буде частиною вільної європейської родини", — додав він.

Буданов: Україна сьогодні уособлює справжню Європу - фото 1
Скриншот повідомлення Буданова у Facebook

В Україні 9 травня відзначають День Європи. Новини.LIVE писали, що День Європи символізує єдність народів континенту, спільні демократичні цінності та прагнення до миру.

Президент Володимир Зеленський у День Європи заявив, що Україна вже стала невід'ємною частиною європейської спільноти. Він додав, що ми зараз захищаємо не лише свою територію, а і країн-партнерів. 

Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Яна Катасонова
