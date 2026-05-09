Буданов: Украина сегодня олицетворяет настоящую Европу

Срочная новость

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что сегодня именно Украина олицетворяет настоящую Европу не только географически, но и идеологически. По его словам, украинцы в эти сложные времена защищают безопасность и ключевые ценности всего европейского континента.

Об этом Буданов заявил в субботу, 9 мая, в своем обращении по случаю Дня Европы, информируют Новости.LIVE.

Украина олицетворяет Европу

Он подчеркнул, что речь идет о свободе, уважении к человеку и праве народов на собственную идентичность.

"Украина сегодня олицетворяет настоящую Европу - и территориально, и, главное, идеологически. Мы защищаем безопасность и ценности всего континента - свободу, уважение и право на собственную идентичность",- отметил Буданов.

Глава ГУР также подчеркнул, что сила Украины заключается в единстве с государствами и людьми, которые разделяют общие принципы и демократические ценности.

Читайте также:

"Украина есть и будет частью свободной европейской семьи", - добавил он.

Новость дополняется ...