В Запорожье люди несут цветы к мемориалу: фоторепортаж 9 мая

В Запорожье люди несут цветы к мемориалу: фоторепортаж 9 мая

Дата публикации 9 мая 2026 16:03
В Запорожье люди несут цветы к мемориалу: фоторепортаж 9 мая
Люди возлагают цветы к монументу "Комбат" в Запорожье. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

В субботу, 9 мая 2026 года, в Запорожье люди продолжают приходить к памятным местам и приносить цветы, несмотря на то, что официальная дата чествования Второй мировой войны в Украине была изменена. Больше всего посетителей традиционно собирается возле монумента "Комбат", где люди вспоминают погибших и оставляют цветы. В целом в городе в этот день сохраняется спокойная и сдержанная атмосфера с небольшим количеством людей.

Об этом информирует корреспондент Новини.LIVE Ксения Клещенко с места события.

Запоріжжя 9 травня
Возложение цветов возле монумента "Комбат" в Запорожье. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

Фоторепортаж 9 мая в Запорожье

Возле "Скорбящей матери" в Запорожье 9 мая почти пусто, а в центре города на бульваре Шевченко посетителей немного больше. В основном это пожилые люди, которые приходят к памятным местам по привычке или семейной традиции. Многие из них не комментируют свои визиты журналистам, сохраняя молчание.

9 травня у Запоріжжі
Выбитая дата на монументе "Комбат" в Запорожье. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

Несмотря на советское историческое наследие, 9 мая в Украине сейчас имеет другое официальное значение. С 2023 года этот день отмечается как День Европы — в соответствии с указом Президента Украины Владимира Зеленского. Праздник символизирует европейский выбор государства и общие ценности со странами Европейского Союза, заменив советскую традицию празднования "Дня победы".

Запоріжжя 9 травня
Возложение цветов в Запорожье 9 мая 2026 г. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

В то же время 9 мая в странах ЕС также отмечают День Европы, который символизирует мир и единство на континенте и связан с Декларацией Шумана 1950 года. Украина присоединилась к этой традиции как часть своего курса на евроинтеграцию. Таким образом, дата постепенно приобретает для украинцев новый смысл — как день европейской общности и будущего в ЕС.

Новини.LIVE информировали, что, что Президент Украины Владимир Зеленский в День Европы, 9 мая 2026 года, заявил, что Украина уже является частью европейской семьи и сообщества. Он отметил, что страна защищает свое будущее и одновременно Европу, частью которой была и будет. Зеленский также подчеркнул, что Европа поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны.

Новини.LIVE также писали, что 9 мая в Украине и странах ЕС отмечают День Европы, который символизирует единство, демократию и общие европейские ценности. Праздник берет начало с Декларации Шумана 1950 года, которая стала основой для создания Евросоюза. В Украине День Европы официально ввели в 2023 году.

Запорожье День Европы 9 мая
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
