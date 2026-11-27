Затримання людини. Фото ілюстративне: Офіс генерального прокурора

У Запоріжжі двох співробітників українського правоохоронного органу засудили до реальних строків ув'язнення за виправдовування та заперечення російської збройної агресії. Підполковник отримав один рік і шість місяців позбавлення волі, а майстер-сержант — один рік.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Реклама

Книги у затриманого. Фото: Офіс генерального прокурора

За що засудили правоохоронців у Запоріжжі

За даними слідства, підполковник, який очолював сектор оперативно-технічного підрозділу, майже чотири роки систематично виправдовував російську агресію.

У розмовах із колегами він називав себе "руським", захоплювався російськими спецслужбами та спецпризначенцями, а війну проти України називав внутрішнім громадянським конфліктом. Посадовець ставив під сумнів легітимність української влади та розглядав можливість переїзду до Росії.

Телефон затриманого. Фото: Офіс генерального прокурора

Інший засуджений, майстер-сержант, із березня 2022 року до квітня 2024 року виправдовував російські удари по енергетичній та газовій інфраструктурі України.

Читайте також:

Він стверджував, що цивільні об'єкти нібито руйнуються через роботу української протиповітряної оборони, а українські військові начебто використовують житлові будинки як прикриття.

Також правоохоронець називав російських військових гуманними, покладав відповідальність за війну на українську владу та очікував окупації Запоріжжя, плануючи залишитися жити під контролем РФ.

Обидва правоохоронці визнали свою провину. Суди затвердили угоди про визнання винуватості та призначили узгоджені сторонами покарання за частинами 3 та 1 статті 436-2 Кримінального кодексу України відповідно.

У межах угод зі слідством підполковник перерахував 200 тис. грн на підтримку Сил оборони України, а майстер-сержант — 100 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що СБУ викрила посадовця Повітряних сил ЗСУ на корупційній схемі під час закупівель для військових аеродромів. За даними слідства, він допоміг приватній компанії отримати державні контракти на майже 5,5 млн гривень.

Також Новини.LIVE писали, що СБУ повідомила про затримання на Донеччині військовослужбовця, якого російські спецслужби завербували за допомогою штучного інтелекту. Чоловік передавав інформацію про розташування українських військових в обмін на обіцянку побачення з інтернет-знайомою.