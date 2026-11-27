В Запорожье двух правоохранителей засудили за поддержку РФ
В Запорожье двух сотрудников украинского правоохранительного органа приговорили к реальным срокам лишения свободы за оправдание и отрицание российской вооруженной агрессии. Подполковник получил один год и шесть месяцев лишения свободы, а мастер-сержант — один год.
Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора.
За что осудили правоохранителей в Запорожье
По данным следствия, подполковник, возглавлявший сектор оперативно-технического подразделения, почти четыре года систематически оправдывал российскую агрессию.
В разговорах с коллегами он называл себя "русским", восхищался российскими спецслужбами и спецназовцами, а войну против Украины называл внутренним гражданским конфликтом. Должностное лицо ставило под сомнение легитимность украинской власти и рассматривало возможность переезда в Россию.
Другой осужденный, мастер-сержант, с марта 2022 года по апрель 2024 года оправдывал российские удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины.
Он утверждал, что гражданские объекты якобы разрушаются из-за работы украинской противовоздушной обороны, а украинские военные якобы используют жилые дома в качестве прикрытия.
Также правоохранитель называл российских военных гуманными, возлагал ответственность за войну на украинскую власть и ожидал оккупации Запорожья, планируя остаться жить под контролем РФ.
Оба правоохранителя признали свою вину. Суды утвердили соглашения о признании виновности и назначили согласованные сторонами наказания по частям 3 и 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины соответственно.
В рамках соглашений со следствием подполковник перечислил 200 тыс. грн на поддержку Сил обороны Украины, а мастер-сержант — 100 тыс. грн.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что СБУ разоблачила должностное лицо Воздушных сил ВСУ в коррупционной схеме при закупках для военных аэродромов. По данным следствия, он помог частной компании получить государственные контракты почти на 5,5 млн гривен.
Также Новини.LIVE писали, что СБУ сообщила о задержании в Донецкой области военнослужащего, которого российские спецслужбы завербовали с помощью искусственного интеллекта. Мужчина передавал информацию о расположении украинских военных в обмен на обещание свидания с интернет-знакомой.