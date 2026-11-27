Задержание человека. Фото иллюстративный: Офис генерального прокурора

В Запорожье двух сотрудников украинского правоохранительного органа приговорили к реальным срокам лишения свободы за оправдание и отрицание российской вооруженной агрессии. Подполковник получил один год и шесть месяцев лишения свободы, а мастер-сержант — один год.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Реклама

Книги у задержанного. Фото: Офис генерального прокурора

За что осудили правоохранителей в Запорожье

По данным следствия, подполковник, возглавлявший сектор оперативно-технического подразделения, почти четыре года систематически оправдывал российскую агрессию.

В разговорах с коллегами он называл себя "русским", восхищался российскими спецслужбами и спецназовцами, а войну против Украины называл внутренним гражданским конфликтом. Должностное лицо ставило под сомнение легитимность украинской власти и рассматривало возможность переезда в Россию.

Телефон задержанного. Фото: Офис генерального прокурора

Другой осужденный, мастер-сержант, с марта 2022 года по апрель 2024 года оправдывал российские удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины.

Читайте также:

Он утверждал, что гражданские объекты якобы разрушаются из-за работы украинской противовоздушной обороны, а украинские военные якобы используют жилые дома в качестве прикрытия.

Также правоохранитель называл российских военных гуманными, возлагал ответственность за войну на украинскую власть и ожидал оккупации Запорожья, планируя остаться жить под контролем РФ.

Оба правоохранителя признали свою вину. Суды утвердили соглашения о признании виновности и назначили согласованные сторонами наказания по частям 3 и 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины соответственно.

В рамках соглашений со следствием подполковник перечислил 200 тыс. грн на поддержку Сил обороны Украины, а мастер-сержант — 100 тыс. грн.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что СБУ разоблачила должностное лицо Воздушных сил ВСУ в коррупционной схеме при закупках для военных аэродромов. По данным следствия, он помог частной компании получить государственные контракты почти на 5,5 млн гривен.

Также Новини.LIVE писали, что СБУ сообщила о задержании в Донецкой области военнослужащего, которого российские спецслужбы завербовали с помощью искусственного интеллекта. Мужчина передавал информацию о расположении украинских военных в обмен на обещание свидания с интернет-знакомой.