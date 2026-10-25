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У Вінниці завершили рятувальні роботи після російського удару

Ua ru
25 жовтня 2026 18:49
Вінниця після російської атаки: ДСНС завершила розбір завалів житлового будинку ДСНС Вінничини
Рятувальники розбирають завали в будинку. Фото: ДСНС Вінничини

У Вінниці рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів житлового будинку, який було пошкоджено унаслідок ранкової російської атаки 25 жовтня. Під уламками загиблих і травмованих не виявили, однак протягом дня загальна кількість постраждалих зросла до семи людей, двох із яких довелося госпіталізувати до медичних закладів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

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Сотрудники ГСЧС
Рятувальник під час розбору завалів. Фото: ДСНС Вінничини

Наслідки російського удару по Вінниці

За інформацією ДСНС, рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у пошкодженому житловому будинку.

"На щастя, загиблих і травмованих під завалами не виявлено", — зазначили у відомстві.

При цьому протягом дня кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до семи осіб. Двох із них госпіталізували.

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Рятувальники працюють після обстрілу у Вінниці. Фото: ДСНС Вінничини

У ДСНС зазначили, що психологи відомства надали необхідну допомогу 17 людям, які постраждали від наслідків обстрілу або потребували психологічної підтримки.

Загалом до ліквідації наслідків російського удару залучили 63 рятувальників та 14 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російський безпілотник атакував маршрутку в Центральному районі Херсона. Шестеро пасажирів дістали мінно-вибухові травми та були госпіталізовані. Один із постраждалих, 67-річний чоловік, перебуває у тяжкому стані.

Також Новини.LIVE писав, що мережа "Епіцентр" повідомила про пошкодження своїх об'єктів у Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві протягом однієї доби. У Полтаві було пробито дах торговельного центру та пошкоджено частину товарів. У Харкові внаслідок удару та масштабної пожежі знищено останній у місті торговельний центр мережі.

ДСНС Вінниця обстріли рятувальники постраждалі
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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