Надання медичної допомоги постраждалій. Фото: ДСНС Вінниччини

РФ атакувала дроном п’ятиповерхівку в Вінниці, постраждали шестеро людей, одного з них госпіталізували. У будинку зруйновано чотири квартири, також пошкоджено припарковані автомобілі та приватний пансіонат для людей похилого віку.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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У Вінниці через удар дрона зруйновано чотири квартири

ДСНС повідомила, що вранці 25 жовтня російський дрон влучив у житлову п’ятиповерхівку у Вінниці. Унаслідок атаки сталися руйнування між другим і третім поверхами будівлі, а чотири квартири повністю знищені. Водночас пошкоджень зазнали автомобілі, припарковані біля атакованого будинку.

Працівники ДСНС врятували з пошкодженої будівлі шістьох мешканців, одного з них доправили до лікарні.

Атака РФ на Вінницю 25 жовтня: пошкоджено пансіонат

Російський удар пошкодив приватний пансіонат для людей похилого віку. Повідомляється, що звідти рятувальники евакуювали 15 підопічних.

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Усі осередки займання, що виникли внаслідок атаки, ліквідували. Наразі надзвичайники продовжують розбирати завали та працювати на місці удару.

"Усі осередки займання ліквідовано. Наразі рятувальники розбирають завали. На місці працювала психолог ДСНС. До ліквідації наслідків атаки залучено понад 60 рятувальників та 14 одиниць техніки", — йдеться в джерелі.

Постраждалі та руйнування. Фото: ДСНС Вінниччини

Постраждала жінка. Фото: ДСНС Вінниччини

Ми писали, що російські війська продовжують атакувати територію України. Повідомляється, що Росія понад 20 разів ударила три райони Дніпропетровщини безпілотниками та авіабомбою, відомо про загиблих.

Новини.LIVE інформували, що РФ ударила по торговельному центру в місті Запоріжжя. Рятувальники оперативно прибули на місце загоряння, пожежу вдалось ліквідувати, наразі про постраждалих немає.