Оказание медицинской помощи пострадавшей. Фото: ГСЧС Винницкой области

Россия нанесла удар с помощью дрона по пятиэтажному дому в Виннице, пострадали шесть человек, один из них был госпитализирован. В доме разрушены четыре квартиры, также повреждены припаркованные автомобили и частный пансионат для пожилых людей.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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В Виннице в результате удара дрона разрушены четыре квартиры

ГСЧС сообщила, что утром 25 октября российский дрон попал в жилой пятиэтажный дом в Виннице. В результате атаки произошли разрушения между вторым и третьим этажами здания, а четыре квартиры полностью уничтожены. Кроме того, повреждения получили автомобили, припаркованные возле атакованного дома.

Сотрудники ГСЧС спасли из поврежденного здания шестерых жильцов, одного из них доставили в больницу.

Атака РФ на Винницу 25 октября: поврежден пансионат

Российский удар повредил частный пансионат для пожилых людей. Сообщается, что оттуда спасатели эвакуировали 15 подопечных.

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Все очаги возгорания, возникшие в результате атаки, ликвидированы. В настоящее время спасатели продолжают расчищать завалы и работать на месте удара.

"Все очаги возгорания ликвидированы. Сейчас спасатели расчищают завалы. На месте работала психолог ГСЧС. К ликвидации последствий атаки привлечено более 60 спасателей и 14 единиц техники", — говорится в источнике.

Пострадавшие и разрушения. Фото: ГСЧС Винницкой области

Пострадавшая женщина. Фото: ГСЧС Винницкой области

Мы писали, что российские войска продолжают атаковать территорию Украины. Сообщается, что Россия более 20 раз нанесла удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников и авиабомб, есть данные о погибших.

Новини.LIVE сообщали, что РФ нанесла удар по торговому центру в городе Запорожье. Спасатели оперативно прибыли на место возгорания, пожар удалось ликвидировать, на данный момент о пострадавших нет.