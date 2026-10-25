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Главная Новости дня РФ 20 раз ударила по Днепропетровщине: есть погибшие и пострадавшие

РФ 20 раз ударила по Днепропетровщине: есть погибшие и пострадавшие

Ua ru
25 октября 2026 07:59
25 октября Россия 20 раз нанесла удары по Днепропетровской области: есть погибшие ГСЧС Днепропетровской области
Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Днепропетровской области

Войска РФ более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области с помощью дронов и авиабомб. В результате очередного жестокого обстрела в ночь на 25 октября погибли три человека, ещё 15 получили ранения, среди них — ребёнок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Атака РФ на Днепр и область 25 октября

Российские войска в ночь на 25 октября атаковали область 20 раз, применив БПЛА и авиабомбу. Сообщается, что в Днепре повреждена инфраструктура.

В Синельниковском районе Россия наносила удары по районному центру, а также по Васильковской, Славгородской, Петропавловской и Николаевской общинам. Сообщается, что повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также магазины, инфраструктура и автомобили.

Глава Днепропетровской ОВА сообщил информацию о пострадавших и погибших.

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"Три человека погибли. 14 получили ранения. Среди них 11-летняя девочка. Она проходит амбулаторное лечение. Пятеро раненых находятся в больнице в тяжелом состоянии", — написал Ганжа.

Под обстрелом российских войск оказался Никопольский район, а именно — районный центр, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская общины.

В результате многочисленных ударов поврежден частный дом. В больницу доставили 50-летнего мужчину, его состояние оценивается как средней тяжести. Информация о последствиях обстрелов в настоящее время уточняется.

РФ 20 разів атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та постраждалі - фото 1
Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Мы писали, что 24 октября РФ нанесла удар по городу Синельниково Днепропетровской области. В результате жестокого удара погибли как минимум три человека. Среди раненых есть ребенок.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 25 октября российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью. Сообщается, что горел торговый центр, пожар удалось ликвидировать.

Днепр Днепропетровская область обстрелы атака Днепропетровская ОВА БпЛА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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