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Головна Новини дня РФ 20 разів атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та постраждалі

РФ 20 разів атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та постраждалі

Ua ru
25 жовтня 2026 07:59
РФ 20 разів атакувала Дніпропетровщину 25 жовтня: є загиблі ДСНС Дніпропетровщини
Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС Дніпропетровщини

Війська РФ понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини дронами та авіабомбою. Унаслідок чергового жорстокого обстрілу в ніч проти 25 жовтня загинули троє людей, ще 15 дістали поранень, серед них — дитина.

 Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Атака РФ на Дніпро та область 25 жовтня

Російські війська в ніч проти 25 жовтня атакували область 20 разів, використовувавши БпЛА та авіабомбу. Повідомляється, що у Дніпрі пошкоджена інфраструктура.

На Синельниківщині Росія била по районному центру, а також Васильківській, Славгородській, Петропавлівській та Миколаївській громадах. Повідомляється,  що пошкоджень зазнали приватні й багатоквартирний будинки. А також магазини, інфраструктура та автомобілі.

Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив інформацію про постраждалих та загиблих.

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"Троє людей загинули. 14 дістали поранень. Серед них 11-річна дівчинка. Вона лікується амбулаторно. П’ятеро поранених знаходяться в лікарні у важкому стані", — написав Ганжа.

Під ударом російських військ опинився Нікопольський район, а саме — районний центр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

Внаслідок численних ударів пошкоджений приватний будинок. До лікарні доправили 50-річного чоловіка, його стан оцінюють як середньої тяжкості. Інформація про наслідки обстрілів наразі уточнюється.

РФ 20 разів атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та постраждалі - фото 1
Допис Олександра Ганжі. Скриншот: Telegram

Ми писали, що РФ завдали удару по місту Синельникове Дніпропетровської області 24 жовтня. Внаслідок жорстокого удару загинуло щонайменше троє людей. Серед поранених є дитина.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 25 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Повідомляється, що горів ТЦ, пожежу вдалось ліквідувати.

Дніпро Дніпропетровська область обстріли атака Дніпропетровська ОВА БпЛА
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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