РФ 20 разів атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та постраждалі
Війська РФ понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини дронами та авіабомбою. Унаслідок чергового жорстокого обстрілу в ніч проти 25 жовтня загинули троє людей, ще 15 дістали поранень, серед них — дитина.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Атака РФ на Дніпро та область 25 жовтня
Російські війська в ніч проти 25 жовтня атакували область 20 разів, використовувавши БпЛА та авіабомбу. Повідомляється, що у Дніпрі пошкоджена інфраструктура.
На Синельниківщині Росія била по районному центру, а також Васильківській, Славгородській, Петропавлівській та Миколаївській громадах. Повідомляється, що пошкоджень зазнали приватні й багатоквартирний будинки. А також магазини, інфраструктура та автомобілі.
Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив інформацію про постраждалих та загиблих.
"Троє людей загинули. 14 дістали поранень. Серед них 11-річна дівчинка. Вона лікується амбулаторно. П’ятеро поранених знаходяться в лікарні у важкому стані", — написав Ганжа.
Під ударом російських військ опинився Нікопольський район, а саме — районний центр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.
Внаслідок численних ударів пошкоджений приватний будинок. До лікарні доправили 50-річного чоловіка, його стан оцінюють як середньої тяжкості. Інформація про наслідки обстрілів наразі уточнюється.
Ми писали, що РФ завдали удару по місту Синельникове Дніпропетровської області 24 жовтня. Внаслідок жорстокого удару загинуло щонайменше троє людей. Серед поранених є дитина.
Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 25 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Повідомляється, що горів ТЦ, пожежу вдалось ліквідувати.