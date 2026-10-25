Епіцентр повідомив про удари по ТЦ у чотирьох містах України за добу

Наслідки удару по Епіцентру в Полтаві. Фото: ДСНС Полтавщини

Українська мережа торговельних центрів "Епіцентр" заявила про масштабне знищення своїх об'єктів на тлі російських атак, згадавши Харків, Запоріжжя, Вінницю та Полтаву. У компанії наголосили, що руйнування відбуваються знову протягом лише однієї доби, а останнім став полтавський ТЦ.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну сторінку мережі "Епіцентр" у соціальних мережах.

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Наслідки удару по Епіцентру в Полтаві. Фото: ДСНС Полтавщини

"Епіцентр" повідомив про масштабні руйнування

Мережа гіпермаркетів оприлюднила повідомлення, у якому перелічила чотири українські міста: Харків, Запоріжжя, Вінницю та Полтаву.

"Знову лише за добу. Тотальне знищення мережі..." — йдеться в заяві "Епіцентру".

Наслідки удару по Епіцентру в Полтаві. Фото: ДСНС Полтавщини

У дописі не уточнили кількість пошкоджених торговельних центрів та масштаби руйнувань в кожному з міст. Однак, в тій же Полтаві було пробито дах та пошкоджено частину товарів. У Харкові останній у місті ТЦ було знищено після удару та масштабної пожежі.

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Раніше голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич заявив, що в Полтаві поранення дістала 52-річна жінка.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російська атака в ніч проти 22 жовтня вщент зруйнувала гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній у Києві. За попередніми даними, у будівлю влучила балістична ракета. Пожежі також виникли в сусідньому торговельному центрі "Ритейл Парк" та вантажному відділенні пошти.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 20 жовтня російські війська атакували Волинську область реактивними безпілотниками типу "Шахед". У Ковелі зафіксували влучання на території "Епіцентру", де пошкоджень зазнали складські приміщення. Внаслідок атаки на область загиблих і травмованих не було.