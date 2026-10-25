Робота рятувальника на пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" у Полтаві, внаслідок чого на території об'єкта виникла пожежа та постраждала 52-річна жінка. Наразі відповідні служби працюють на місці атаки, ліквідовують її наслідки та встановлюють масштаби пошкоджень.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича.

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"Епіцентр" в Полтаві. Фото: ktb.com.ua

Наслідки російського удару по "Епіцентру" в Полтаві

За інформацією очільника Полтавської ОВА, російські війська атакували торговельний центр "Епіцентр". Унаслідок удару на об'єкті спалахнула пожежа. Також відомо про 52-річну жінку, яка дістала поранення. Більше деталей глава ОВА не повідомив.

Наразі на місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки. Масштаби руйнувань уточнюються.

Зазначимо, що напередодні російські війська також завдали удару по останньому "Епіцентру" в Харкові. Внаслідок обстрілу там виникла масштабна пожежа, також зафіксовано руйнування.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російські війська завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки виникла пожежа в одному з торговельних центрів міста, також зафіксували пошкодження інших цивільних об'єктів.

Також Новини.LIVE писав, що протягом доби російські війська близько 20 разів атакували Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі, пошкоджень зазнали житлові будинки й цивільна інфраструктура.