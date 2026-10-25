Работа спасателя на пожаре. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские войска нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в Полтаве, в результате чего на территории объекта возник пожар и пострадала 52-летняя женщина. Сейчас соответствующие службы работают на месте атаки, ликвидируют ее последствия и устанавливают масштабы повреждений.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивнича.

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Эпицентр в Полтаве. Фото: ktb.com.ua

Последствия российского удара по "Эпицентру" в Полтаве

По информации главы Полтавской ОВА, российские войска атаковали торговый центр "Эпицентр". В результате удара на объекте вспыхнул пожар. Также известно о 52-летней женщине, которая получила ранения. Больше подробностей глава ОВА не сообщил.

Сейчас на месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки. Масштабы разрушений уточняются.

Отметим, что накануне российские войска также нанесли удар по последнему "Эпицентру" в Харькове. В результате обстрела там возник масштабный пожар, также зафиксированы разрушения.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российские войска нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. В результате атаки возник пожар в одном из торговых центров города, также зафиксировали повреждения других гражданских объектов.

Также Новини.LIVE писал, что в течение суток российские войска около 20 раз атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие, повреждения получили жилые дома и гражданская инфраструктура.