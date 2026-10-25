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Четыре города за сутки: Эпицентр сообщил об атаках РФ

Ua ru
25 октября 2026 14:38
Эпицентр сообщил об ударах по торговым центрам в четырех городах Украины за сутки
Последствия удара по "Эпицентру" в Полтаве. Фото: ГСЧС Полтавской области

Украинская сеть торговых центров "Эпицентр" заявила о масштабном уничтожении своих объектов на фоне российских атак, упомянув Харьков, Запорожье, Винницу и Полтаву. В компании подчеркнули, что разрушения вновь происходят в течение всего одних суток, а последним стал торговый центр в Полтаве.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную страницу сети "Эпицентр" в социальных сетях.

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Эпицентр в Полтаве
Последствия удара по "Эпицентру" в Полтаве. Фото: ГСЧС Полтавской области

"Эпицентр" сообщил о масштабных разрушениях

Сеть гипермаркетов опубликовала сообщение, в котором перечислила четыре украинских города: Харьков, Запорожье, Винницу и Полтаву.

"Снова всего за сутки. Тотальное уничтожение сети..." — говорится в заявлении "Эпицентра".

Эпицентр в Полтаве
Последствия удара по "Эпицентру" в Полтаве. Фото: ГСЧС Полтавской области

В публикации не уточнили количество поврежденных торговых центров и масштабы разрушений в каждом из городов. Однако в той же Полтаве была пробита крыша и повреждена часть товаров. В Харькове последний в городе торговый центр был уничтожен после удара и масштабного пожара.

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Ранее глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич заявил, что в Полтаве ранения получила 52-летняя женщина.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российская атака в ночь на 22 октября полностью разрушила гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Киеве. По предварительным данным, в здание попала баллистическая ракета. Пожары также возникли в соседнем торговом центре "Ритейл Парк" и грузовом отделении почты.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 20 октября российские войска атаковали Волынскую область реактивными беспилотниками типа "Шахед". В Ковеле зафиксировали попадание на территории "Эпицентра", где были повреждены складские помещения. В результате атаки на область погибших и пострадавших не было.

ГСЧС обстрелы Полтава Эпицентр армия РФ
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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