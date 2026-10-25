Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Виннице завершили спасательные работы после российского удара

В Виннице завершили спасательные работы после российского удара

Ua ru
25 октября 2026 18:49
Винница после российской атаки: ГСЧС завершила разбор завалов жилого дома ГСЧС Винницкой области
Спасатели расчищают завалы в доме. Фото: ГСЧС Винницкой области

В Виннице спасатели завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов жилого дома, который был поврежден в результате утренней российской атаки 25 октября. Под обломками погибших и травмированных не обнаружили, однако в течение дня общее количество пострадавших возросло до семи человек, двоих из которых пришлось госпитализировать в медицинские учреждения.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Реклама
Сотрудники ГСЧС
Спасатель во время разбора завалов. Фото: ГСЧС Винницкой области

Последствия российского удара по Виннице

По информации ГСЧС, спасатели завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов в поврежденном жилом доме.

"К счастью, погибших и травмированных под завалами не обнаружено", — отметили в ведомстве.

При этом в течение дня количество пострадавших в результате российской атаки возросло до семи человек. Двоих из них госпитализировали.

Читайте также:
Сотрудники ГСЧС
Спасатели разбирают завалы в доме. Фото: ГСЧС Винницкой области
Сотрудники ГСЧС
Спасатели работают после обстрела в Виннице. Фото: ГСЧС Винницкой области

В ГСЧС отметили, что психологи ведомства оказали необходимую помощь 17 людям, которые пострадали от последствий обстрела или нуждались в психологической поддержке.

Всего к ликвидации последствий российского удара привлекли 63 спасателей и 14 единиц специальной техники.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российский беспилотник атаковал маршрутку в Центральном районе Херсона. Шестеро пассажиров получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы. Один из пострадавших, 67-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии.

Также Новини.LIVE писал, что сеть "Эпицентр" сообщила о повреждении своих объектов в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве в течение одних суток. В Полтаве была пробита крыша торгового центра и повреждена часть товаров. В Харькове в результате удара и масштабного пожара уничтожен последний в городе торговый центр сети.

ГСЧС Винница обстрелы спасатели пострадавшие
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации