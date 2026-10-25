Спасатели расчищают завалы в доме. Фото: ГСЧС Винницкой области

В Виннице спасатели завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов жилого дома, который был поврежден в результате утренней российской атаки 25 октября. Под обломками погибших и травмированных не обнаружили, однако в течение дня общее количество пострадавших возросло до семи человек, двоих из которых пришлось госпитализировать в медицинские учреждения.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатель во время разбора завалов. Фото: ГСЧС Винницкой области

Последствия российского удара по Виннице

По информации ГСЧС, спасатели завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов в поврежденном жилом доме.

"К счастью, погибших и травмированных под завалами не обнаружено", — отметили в ведомстве.

При этом в течение дня количество пострадавших в результате российской атаки возросло до семи человек. Двоих из них госпитализировали.

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Спасатели разбирают завалы в доме. Фото: ГСЧС Винницкой области

Спасатели работают после обстрела в Виннице. Фото: ГСЧС Винницкой области

В ГСЧС отметили, что психологи ведомства оказали необходимую помощь 17 людям, которые пострадали от последствий обстрела или нуждались в психологической поддержке.

Всего к ликвидации последствий российского удара привлекли 63 спасателей и 14 единиц специальной техники.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российский беспилотник атаковал маршрутку в Центральном районе Херсона. Шестеро пассажиров получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы. Один из пострадавших, 67-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии.

Также Новини.LIVE писал, что сеть "Эпицентр" сообщила о повреждении своих объектов в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве в течение одних суток. В Полтаве была пробита крыша торгового центра и повреждена часть товаров. В Харькове в результате удара и масштабного пожара уничтожен последний в городе торговый центр сети.