Шестеро людей постраждали внаслідок російського удару по автобусу в Херсоні

Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні: шестеро постраждалих
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25 жовтня 2026 16:33
Термінова новина
Російські військові близько 15:10 у неділю, 25 жовтня, атакували безпілотником маршрутне таксі в Центральному районі Херсона. Шестеро людей дістали мінно-вибухові травми та потрапили до лікарні. Стан одного з чоловіків медики оцінюють як вкрай тяжкий, за його життя борються реаніматологи.
Про це повідомляє Херсонська ОДА та Херсонська МВА, передає Новини.LIVE.
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Росіяни атакували маршрутку в Херсоні
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