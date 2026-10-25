Шестеро людей постраждали внаслідок російського удару по автобусу в Херсоні

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Російські військові близько 15:10 у неділю, 25 жовтня, атакували безпілотником маршрутне таксі в Центральному районі Херсона. Шестеро людей дістали мінно-вибухові травми та потрапили до лікарні. Стан одного з чоловіків медики оцінюють як вкрай тяжкий, за його життя борються реаніматологи.

Про це повідомляє Херсонська ОДА та Херсонська МВА, передає Новини.LIVE.

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Росіяни атакували маршрутку в Херсоні

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