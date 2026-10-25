Шесть человек пострадали в результате российского удара по автобусу в Херсоне

Россияне обстреляли автобус в Херсоне: шестеро пострадавших
Ua ru
25 октября 2026 16:33
Срочная новость
Российские военные около 15:10 в воскресенье, 25 октября, обстреляли с помощью беспилотника маршрутное такси в Центральном районе Херсона. Шесть человек получили минно-взрывные ранения и были госпитализированы. Состояние одного из мужчин медики оценивают как крайне тяжелое, за его жизнь борются реаниматологи.
Об этом сообщает Херсонская ОГА и Херсонская МВА, передает Новини.LIVE.
Реклама
Россияне атаковали маршрутку в Херсоне
Новость дополняется...
Читайте также: