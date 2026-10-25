Шесть человек пострадали в результате российского удара по автобусу в Херсоне

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Российские военные около 15:10 в воскресенье, 25 октября, обстреляли с помощью беспилотника маршрутное такси в Центральном районе Херсона. Шесть человек получили минно-взрывные ранения и были госпитализированы. Состояние одного из мужчин медики оценивают как крайне тяжелое, за его жизнь борются реаниматологи.

Об этом сообщает Херсонская ОГА и Херсонская МВА, передает Новини.LIVE.

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Россияне атаковали маршрутку в Херсоне

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