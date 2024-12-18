У Венеції з'явився острів під назвою Бакан — Sky News повідомило деталі

Венеція. Фото: Новини.LIVE

У Венеції в Італії з'явився новий острів. Це стало можливим завдяки встановленню системи захисту від повеней у 2020 році.

Про це пише Sky News.

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Новий острів Венеції

Раніше острів Бакан у Венеції з'являвся лише протягом літніх місяців і був популярним серед місцевих жителів, які тікали туди від туристів.

А у 2020 році там було встановлено систему захисту від повеней Мозе, що захищає північноіталійське місто від морських хвиль й зробило острів постійним явищем.

Відомо, що Бакан розташований біля острова Сант-Ерасмо у Північній Венеціанській лагуні, а дістатися до нього можна лише на приватному човні.

Острів Бакан. Фото: iStock

Нагадаємо, з початку цього року у Венеції заборонили гучномовці та туристичні групи чисельністю понад 25 осіб. Таким чином місцева влада хоче зменшити вплив масового туризму на місто.

Також ми писали, що в листопаді в Іспанії сталася повінь. Стихійне лихо забрало життя щонайменше 211 людей.