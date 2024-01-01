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Венеція запровадила нові правила для туристів — що потрібно знати

1 січня 2024 14:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Венеція запровадила нові правила для туристів — що потрібно знати
Туристи у Венеції. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Венеції заборонять гучномовці та туристичні групи чисельністю понад 25 осіб. Таким чином планують зменшити вплив масового туризму на італійське місто.

Про це пише BBC.

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Так, у місті заборонять групи туристів у складі понад 25 осіб та використання гучномовців, оскільки це "викликає плутанину і безлад".

Відомо, що нові обмеження набудуть чинності з червня 2024 року.

Відповідальна за безпеку міста чиновниця Елізабетта Пеше заявила, що ці заходи "спрямовані на покращення управління групами, що організовуються в історичному центрі".

Зазначається, що Венеції є найбільш відвідуваним місцем у Європі, тому надмірний туризм визнаний як реальна проблема міста.

За даними Італійського національного інституту статистики, у 2019 році Венеція прийняла майже 13 млн туристів, а в найближчі роки їх кількість перевищить допандемічний рівень.

Водночас все більше місцевих мешканців виїжджають з міста через надмірну кількість туристів. 

Крім того, човни, на яких щодня катаються безліч іноземців, спричиняють забруднення і розмивають фундамент міста, що страждає від регулярних повеней.

Нагадаємо, що шторм приніс дощ і сильний вітер по всій північній Європі, поваливши дерева та призвівши до повеней на узбережжі Північного моря. Жінка в Бельгії отримала смертельні травми від падіння ялинки, а інше дерево вбило людину в Нідерландах.

Також ми писали, що у столиці Угорщини Будапешті потоп. Річка Дунай вийшла з берегів та затопила набережну. Вода досягла будівлі парламенту.

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