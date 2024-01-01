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Венеция ввела новые правила для туристов — что нужно знать

1 января 2024 14:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Венеция ввела новые правила для туристов — что нужно знать
Туристы в Венеции. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Венеции запретят громкоговорители и туристические группы численностью более 25 человек. Таким образом, планируют уменьшить влияние массового туризма на итальянский город.

Об этом пишет BBC.

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Так, в городе запретят группы туристов в составе более 25 человек и использование громкоговорителей, поскольку это "вызывает путаницу и беспорядок".

Известно, что новые ограничения вступят в силу с июня 2024 года.

Ответственная за безопасность города чиновница Элизабетта Пеше заявила, что эти меры "направлены на улучшение управления группами, что организуются в историческом центре".

Отмечается, что Венеция является наиболее посещаемым местом в Европе, поэтому чрезмерный туризм признан реальной проблемой города.

По данным Итальянского национального института статистики, в 2019 году Венеция приняла около 13 млн туристов, а в ближайшие годы их количество превысит допандемический уровень.

В то же время все больше местных жителей выезжают из города из-за чрезмерного количества туристов.

Кроме того, лодки, на которых ежедневно катаются множество иностранцев, вызывают загрязнение и размывают фундамент города, страдающего регулярными наводнениями.

Напомним, что шторм принес дождь и сильный ветер по всей северной Европе, свалив деревья и приведя к наводнениям на побережье Северного моря. Женщина в Бельгии получила смертельную травму от падения елки, а другое дерево убило человека в Нидерландах.

Также мы писали, что в столице Венгрии в Будапеште потоп. Река Дунай вышла из берегов и затопила набережную. Вода достигла здания парламента.

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