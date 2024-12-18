В Венеции появился остров под названием Бакан — Sky News сообщило детали

Венеция. Фото: Новини.LIVE

В Венеции у Италии появился новый остров. Это стало возможным благодаря установке системы защиты от наводнений в 2020 году.

Об этом пишет Sky News.

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Новый остров Венеции

Ранее остров Бакан в Венеции появлялся лишь в течение летних месяцев и был популярен среди местных жителей, которые убегали туда от туристов.

А в 2020 году там была установлена система защиты от наводнений Мозе, которая защищает североитальянский город от морских волн и сделала остров постоянным явлением.

Известно, что Бакан расположен возле острова Сант-Эрасмо в Северной Венецианской лагуне, а добраться до него можно только на частной лодке.

Остров Бакан. Фото: iStock

Напомним, с начала этого года в Венеции запретили громкоговорители и туристические группы численностью более 25 человек. Таким образом, местные власти хотят уменьшить влияние массового туризма на город.

Также мы писали, что в ноябре в Испании произошло наводнение. Стихийное бедствие унесло жизни не менее 211 человек.