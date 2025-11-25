Відео
У ВАКС помилково повідомили про рішення щодо Чернишова — деталі

У ВАКС помилково повідомили про рішення щодо Чернишова — деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 20:55
Оновлено: 21:10
У ВАКС прокоментували помилкове повідомлення про ухвалу щодо Чернишова
Олексій Чернишов. Фото: Олексій Чернишов/Facebook

Інформація щодо залишення запобіжного заходу ексвіцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову без змін, яку раніше оприлюднили в соцмережах Апеляційної палати ВАКС, містила помилку. Ухвала стосувалася іншої людини, а справу Чернишова ще не розглядали.

Про це у вівторок, 25 листопада, повідомили в Апеляційний палаті ВАКС.

Читайте також:
Коментар Апеляційної палати ВАКС щодо справи Олексія Чернишова
Скриншот повідомлення Апеляційної палати ВАКС

Що відомо про запобіжний захід Чернишову 

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 мільйонів гривень застави приватній підприємиці Лесі Устименко.

Апеляційну скаргу адвокатів Чернишова мали розглянути сьогодні, але зняли з розгляду, оскільки колегії були задіяні в інших процесах.

"Апеляційний розгляд у цьому провадженні ще не відбувався, і жодних рішення наразі не ухвалено", — наголосили в Апеляційний палаті ВАКС.

Дату та час нового судового засідання повідомлять додатково.

Сам Чернишов, коментуючи заяву щодо помилки в рішенні суду, заявив, що засідання мало відбутися о 10:30. У цей же час він прибув на місце, але, як з'ясувалося, задарма.

"До нас вийшла працівниця суду і повідомила, що ми можемо їхати, оскільки засідання перенесли. Дату мають повідомити пізніше. Розгляду не було. З'ясовуємо обставини", — написав обвинувачений.

У чому підозрюють Олексія Чернишова 

Колишній віцепрем'єр-міністр є одним із фігурантів справи про корупцію у сфері енергетики. За даними слідства, він відвідував місце, де легалізували прибуток від злочинної діяльності. Об'єкт, де відбувалися махінації із грошима, перебував під контролем керівника злочинної схеми Тимура Міндіча. 

18 листопада суд обрав Чернишову запобіжний захід: тримання під вартою із правом внесення 51,6 мільйона гривень. А вже наступного дня, 19 листопада, стало відомо, що цю суму внесли й посадовець вийде на волю.

Олексій Чернишов суд корупція ВАКС Енергоатом
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
