В ВАКС прокомментировали ложное сообщение о постановлении касательно Чернышова

Алексей Чернышов. Фото: Алексей Чернышов/Facebook

Информация об оставлении меры пресечения экс-вице-премьер-министру Алексею Чернышову без изменений, которую ранее обнародовали в соцсетях Апелляционной палаты ВАКС, содержала ошибку. Постановление касалось другого человека, а дело Чернышева еще не рассматривали.

Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в Апелляционной палате ВАКС.

Что известно о мере пресечения Чернышову

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 миллионов гривен залога частной предпринимательнице Лесе Устименко.

Апелляционную жалобу адвокатов Чернышова должны были рассмотреть сегодня, но сняли с рассмотрения, поскольку коллегии были задействованы в других процессах.

"Апелляционное рассмотрение в этом производстве еще не происходило, и никаких решений пока не принято", — отметили в Апелляционной палате ВАКС.

Дату и время нового судебного заседания сообщат дополнительно.

Сам Чернышов, комментируя заявление об ошибке в решении суда, заявил, что заседание должно было состояться в 10:30. В это же время он прибыл на место, но, как выяснилось, даром.

"К нам вышла сотрудница суда и сообщила, что мы можем ехать, поскольку заседание перенесли. Дату должны сообщить позже. Рассмотрения не было. Выясняем обстоятельства", — написал обвиняемый.

В чем подозревают Алексея Чернышова

Бывший вице-премьер-министр является одним из фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, он посещал место, где легализовали прибыль от преступной деятельности. Объект, где происходили махинации с деньгами, находился под контролем руководителя преступной схемы Тимура Миндича.

18 ноября суд избрал Чернышову меру пресечения: содержание под стражей с правом внесения 51,6 миллиона гривен. А уже на следующий день, 19 ноября, стало известно, что эту сумму внесли и чиновник выйдет на свободу.