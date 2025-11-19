Видео
Главная Новости дня За Чернышова внесли залог — что известно

За Чернышова внесли залог — что известно

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 19:56
обновлено: 20:07
За Чернышова внесли 51 миллион гривен залога
Бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова в ближайшее время должны освободить из-под стражи. За него внесли залог.

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

За Чернышова внесли залог

За чиновника уже уплатили 51 миллион 600 тысяч гривен.

По данным следствия, средства внесли два физических лица: одно — 30 миллионов гривен, другое — 21 миллион 600 тысяч гривен. После оформления всех необходимых процедур Чернышов сможет покинуть СИЗО уже вечером того же дня.

Напомним, что 18 ноября Высший антикоррупционный суд принял решение взять под стражу бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова. Чиновник назвал приговор суда давлением и заявил, что не может внести залог.

При этом Чернышов отрицает, что фигурирует на пленках НАБУ.

Алексей Чернышов суд ВАКС расследование судебные решения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
