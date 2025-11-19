За Чернишова внесли 51 мільйон гривень застави

За Чернишова внесли заставу — що відомо
Колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова найближчим часом мають звільнити з-під варти. За нього внесли заставу.
Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За Чернишова внесли заставу
За посадовця вже сплатили 51 мільйон 600 тисяч гривень.
За даними слідства, кошти внесли двоє фізичних осіб: одна — 30 мільйонів гривень, інша — 21 мільйон 600 тисяч гривень. Після оформлення всіх необхідних процедур Чернишов зможе залишити СІЗО вже ввечері того ж дня.
Нагадаємо, що 18 листопада Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення взяти під варту колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Посадовець назвав вирок суду тиском й заявив, що не може внести заставу.
При цьому Чернишов заперечує, що фігурує на плівках НАБУ.
