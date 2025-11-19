Відео
За Чернишова внесли заставу — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 19:56
Оновлено: 20:24
За Чернишова внесли 51 мільйон гривень застави
Колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова найближчим часом мають звільнити з-під варти. За нього внесли заставу.

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. 

За Чернишова внесли заставу

За посадовця вже сплатили 51 мільйон 600 тисяч гривень.

За даними слідства, кошти внесли двоє фізичних осіб: одна — 30 мільйонів гривень, інша — 21 мільйон 600 тисяч гривень. Після оформлення всіх необхідних процедур Чернишов зможе залишити СІЗО вже ввечері того ж дня.

Нагадаємо, що 18 листопада Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення взяти під варту колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Посадовець назвав вирок суду тиском й заявив, що не може внести заставу.

При цьому Чернишов заперечує, що фігурує на плівках НАБУ.

Олексій Чернишов суд ВАКС розслідування судові рішення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
