За Чернишова внесли 51 мільйон гривень застави

Колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова найближчим часом мають звільнити з-під варти. За нього внесли заставу.

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За Чернишова внесли заставу

За посадовця вже сплатили 51 мільйон 600 тисяч гривень.

За даними слідства, кошти внесли двоє фізичних осіб: одна — 30 мільйонів гривень, інша — 21 мільйон 600 тисяч гривень. Після оформлення всіх необхідних процедур Чернишов зможе залишити СІЗО вже ввечері того ж дня.

Нагадаємо, що 18 листопада Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення взяти під варту колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Посадовець назвав вирок суду тиском й заявив, що не може внести заставу.

При цьому Чернишов заперечує, що фігурує на плівках НАБУ.