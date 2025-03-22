У Туреччині затримали учасників протесту проти арешту мера Стамбула

Протести у Туреччині проти арешту мера Стамбула. Фото: Reuters

У Туреччині затримали більш ніж 300 осіб під час нічних протестів проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу. Акції відбулися у понад десяти містах.

Про це інформує інформагентство Reuters.

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Протести у Туреччині проти арешту мера Стамбула. Фото: Reuters

Протести у Туреччині — затримано понад 300 учасників акції

Міністерство внутрішніх справ Туреччини затримало 343 людини під час нічних протестів проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Зазначається, що акції протесту відбулися в більш ніж десяти містах країни, зокрема в Стамбулі та Анкарі. У відомстві заявили, що затримання були здійснені, щоб запобігти "порушенню громадського порядку". У міністерстві також попередили, що влада не потерпить "хаосу та провокацій".

Водночас, як пише видання Politico, соцмережа X, що належить Ілону Маску, заблокувала низку акаунтів турецьких опозиціонерів на тлі масових протестів. Більшість із них належали людям, які поширювали інформацію про акції та їхні локації.

Наголошується, що десятки тисяч громадян Туреччини вийшли на вулиці на переважно мирні демонстрації з середи, коли Імамоглу був затриманий за звинуваченнями у хабарництві та пособництві терористичній групі. Він є головним політичним суперником президента Тайїпа Ердогана, який випереджає його в деяких опитуваннях серед громадян.

Республіканська народна партія, головна опозиційна партія мера, засудила цей крок як політично мотивований і закликала своїх прихильників проводити демонстрації на законних підставах.

Протести у Туреччині проти арешту мера Стамбула. Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що у Туреччині відбуваються масштабні протести: тисячі людей вийшли на вулиці через затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Також ми писали про те, що мера турецького міста Стамбул Екрема Імамоглу затримали під час масштабної спецоперації з викриття злочинної організації. Також було затримано ще 100 причетних осіб.