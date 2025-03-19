У Туреччині затримали головного опонента Ердогана Імамоглу

Мер Стамбула Екрем Імамоглу. Фото: відкриті джерела

Мера турецького міста Стамбул Екрема Імамоглу затримали під час масштабної спецоперації з викриття злочинної організації. Також було затримано ще 100 причетних осіб.

Про це пише ANKARA NETHABER у середу, 19 березня.

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Головна прокуратура Стамбула назвала Імамоглу "лідером злочинної організації". Ордер на його затримання видали за звинуваченнями у "вимаганні, хабарництві, шахрайстві і махінаціях на торгах".

У межах розслідування також затримали його радника Мурата Онгуна і директора передвиборчої кампанії Неджаті Шахін. Їх підозрюють у "пособництві терористичній організації PKK/KCK".

Крім того, нещодавно Стамбульський університет повідомив про скасування наукового ступеня мера міста через порушення. Відомо, що Імамоглу є головним опонентом президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, він стане кандидатом на наступних виборах від Республіканської народної партії.

Видання пише, що після затримання мера Стамбула у країні спостерігаються проблеми з доступом до деяких соцмереж. Водночас губернаторство міста заборонило проведення мітингів, демонстрацій та заяв для преси в період з 19 по 23 березня.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками уряду та бізнесу Туреччини.

А голова Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Ердогана з нацбезпеки Акіфом Чагатаєм Киличем.