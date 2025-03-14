Військова допомога — Єрмак обговорив співпрацю з радником президента Туреччини

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Telegram Андрія Єрмака

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Туреччини з національної безпеки та зовнішньої політики Акіфом Чагатаєм Киличем. Під час бесіди сторони обговорили питання двосторонньої співпраці та безпекову ситуацію в регіоні.

Про це Єрмак написав у Telegram у п'ятницю, 14 березня.

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"Подякував Туреччині за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за послідовні зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру", — написав Єрмак.

Особливу увагу під час розмови було приділено реалізації домовленостей, досягнутих за результатами нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до Анкари.

"Домовилися про подальшу координацію в політичній, безпековій та гуманітарній сферах", — додав він.

Голова Офісу Президента України наголосив, що Туреччина підтвердила свою зацікавленість у процесах, спрямованих на встановлення справедливого миру для України, та наголосила на важливості дотримання принципів міжнародного права.

Єрмак підкреслив, що Україна й надалі підтримуватиме активний діалог з Туреччиною на всіх рівнях, аби зміцнювати стратегічне партнерство між двома країнами.

Нагадаємо, що нещодавно Андрій Єрмак запевнив, що Україна й надалі зберігає міцні партнерські відносини зі Сполученими Штатами Америки. Обидві країни працюватимуть разом заради миру.

Крім того, Єрмак окреслив головний результат переговорів у Джидді.