Военная помощь — Ермак обсудил сотрудничество с советником президента Турции

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Telegram Андрея Ермака

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента Турции по национальной безопасности и внешней политике Акифом Чагатаем Кылычем. Во время беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию с безопасностью в регионе.

Об этом Ермак написал в Telegram в пятницу, 14 марта.

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Украина продолжит сотрудничество с Турцией

"Поблагодарил Турцию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за последовательные усилия для достижения справедливого и прочного мира", — написал Ермак.

Особое внимание во время разговора было уделено реализации договоренностей, достигнутых по результатам недавнего визита Президента Владимира Зеленского в Анкару.

"Договорились о дальнейшей координации в политической сфере, сфере безопасности и гуманитарной сфере", — добавил он.

Глава Офиса Президента Украины отметил, что Турция подтвердила свою заинтересованность в процессах, направленных на установление справедливого мира для Украины, и подчеркнула важность соблюдения принципов международного права.

Ермак подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать активный диалог с Турцией на всех уровнях, чтобы укреплять стратегическое партнерство между двумя странами.

Напомним, что недавно Андрей Ермак заверил, что Украина и в дальнейшем сохраняет прочные партнерские отношения с Соединенными Штатами Америки. Обе страны будут работать вместе ради мира.

Кроме того, Ермак очертил главный результат переговоров в Джидде.