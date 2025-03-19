В Турции задержали главного оппонента Эрдогана Имамоглу

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Фото: открытые источники

Мэра турецкого города Стамбул Экрема Имамоглу задержали во время масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации. Также были задержаны еще 100 причастных лиц.

Об этом пишет ANKARA NETHABER в среду, 19 марта.

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Главная прокуратура Стамбула назвала Имамоглу "лидером преступной организации". Ордер на его задержание выдали по обвинению в "вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве и махинациях на торгах".

В рамках расследования также задержали его советника Мурата Онгуна и директора предвыборной кампании Неджати Шахин. Их подозревают в "пособничестве террористической организации PKK/KCK".

Кроме того, недавно Стамбульский университет сообщил об отмене ученой степени мэра города из-за нарушений. Известно, что Имамоглу является главным оппонентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, он станет кандидатом на следующих выборах от Республиканской народной партии.

Издание пишет, что после задержания мэра Стамбула в стране наблюдаются проблемы с доступом к некоторым соцсетям. В то же время губернаторство города запретило проведение митингов, демонстраций и заявлений для прессы в период с 19 по 23 марта.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями правительства и бизнеса Турции.

А глава Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Эрдогана по нацбезопасности Акифом Чагатаем Кылычем.