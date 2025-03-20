Мера Стамбула підозрюють у корупції, а опозиція вважає це політичними репресіями

Протест на підтримку мера Стамбула Екрема Імамоглу. Фото: Reuters

У Туреччині відбуваються масштабні протести: тисячі людей вийшли на вулиці через затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу. Його вважають головним та основним політичним суперником Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє CNN.

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Влада закрила кілька доріг навколо Стамбула та заборонила демонстрації в місті на чотири дні, явно намагаючись запобігти протестам після арешту. Попри заборону, люди зібралися біля штаб-квартири поліції Стамбула, несучи плакати з зображенням мера та банери з його фотографією. Інші скандували гасла та підіймали кулаки вгору, коли спецназ оточив будівлю.

Пізніше тисячі людей приєдналися до мітингу біля мерії, де лідер партії мера, головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), звинуватив уряд у здійсненні "перевороту".

В чому звинувачують мера Стамбула

Екрема Імамоглу звинувачують у корупції та зв’язках із терористами, хоча сам Імамоглу вважається головним конкурентом чинного президента Ердогана. Близько 100 інших осіб, пов’язаних з мером, також були затримані. Опозиція вважає ці арешти політично мотивованими.

Експерти кажуть, що Ердоган, швидше за все, намагається продовжити своє правління на третій термін. Згідно з конституцією, президенти можуть балотуватися лише на два терміни. Щоб обійти це правило, Ердогану доведеться або внести зміни до конституції, або оголосити дострокові вибори.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський зустрівся з представниками уряду та бізнесу Туреччини.

А голова Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Ердогана з нацбезпеки Акіфом Чагатаєм Киличем.