Мэра Стамбула подозревают в коррупции, а оппозиция считает это политическими репрессиями

Протест в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Фото: Reuters

В Турции происходят масштабные протесты: тысячи людей вышли на улицы из-за задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его считают главным и основным политическим соперником Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает CNN.

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Власти закрыли несколько дорог вокруг Стамбула и запретили демонстрации в городе на четыре дня, явно пытаясь предотвратить протесты после ареста. Несмотря на запрет, люди собрались возле штаб-квартиры полиции Стамбула, неся плакаты с изображением мэра и баннеры с его фотографией. Другие скандировали лозунги и поднимали кулаки вверх, когда спецназ окружил здание.

Позже тысячи людей присоединились к митингу возле мэрии, где лидер партии мэра, главной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), обвинил правительство в совершении "переворота".

В чем обвиняют мэра Стамбула

Экрема Имамоглу обвиняют в коррупции и связях с террористами, хотя сам Имамоглу считается главным конкурентом действующего президента Эрдогана. Около 100 других лиц, связанных с мэром, также были задержаны. Оппозиция считает эти аресты политически мотивированными.

Эксперты говорят, что Эрдоган, скорее всего, пытается продлить свое правление на третий срок. Согласно конституции, президенты могут баллотироваться только на два срока. Чтобы обойти это правило, Эрдогану придется либо внести изменения в конституцию, либо объявить досрочные выборы.

Напомним, недавно Владимир Зеленский встретился с представителями правительства и бизнеса Турции.

А глава Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Эрдогана по нацбезопасности Акифом Чагатаем Кылычем.