В Турции задержали участников протеста против ареста мэра Стамбула

Протесты в Турции против ареста мэра Стамбула. Фото: Reuters

В Турции задержали более 300 человек во время ночных протестов против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Акции прошли в более чем десяти городах.

Об этом информирует информагентство Reuters.

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Протесты в Турции против ареста мэра Стамбула. Фото: Reuters

Протесты в Турции — задержаны более 300 участников акции

Министерство внутренних дел Турции задержало 343 человека во время ночных протестов против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Отмечается, что акции протеста состоялись в более чем десяти городах страны, в частности в Стамбуле и Анкаре. В ведомстве заявили, что задержания были осуществлены, чтобы предотвратить "нарушение общественного порядка". В министерстве также предупредили, что власти не потерпят "хаоса и провокаций".

В то же время, как пишет издание Politico, соцсеть X, принадлежащая Илону Маску, заблокировала ряд аккаунтов турецких оппозиционеров на фоне массовых протестов. Большинство из них принадлежали людям, которые распространяли информацию об акциях и их локации.

Отмечается, что десятки тысяч граждан Турции вышли на улицы на преимущественно мирные демонстрации со среды, когда Имамоглу был задержан по обвинению во взяточничестве и пособничестве террористической группе. Он является главным политическим соперником президента Тайипа Эрдогана, который опережает его в некоторых опросах среди граждан.

Республиканская народная партия, главная оппозиционная партия мэра, осудила этот шаг как политически мотивированный и призвала своих сторонников проводить демонстрации на законных основаниях.

Протесты в Турции против ареста мэра Стамбула. Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что в Турции происходят масштабные протесты: тысячи людей вышли на улицы из-за задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Также мы писали о том, что мэра турецкого города Стамбул Экрема Имамоглу задержали во время масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации. Также были задержаны еще 100 причастных лиц.