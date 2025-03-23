Мера Стамбула Екрема Імамоглу арештували

Мер Стамбула Екрем Імамоглу. Фото: Reuters

У Туреччині суд виніс вирок у справі щодо міського голови Стамбула Екрема Імамоглу. Відтак, ухвалено рішення взяти мера під варту.

Про це інформує видання NTV Haber.

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Як пише видання, суд вирішив арештувати міського голову Стамбула на період, допоки триватиме досудове розслідування. Крім того, також було арештовано близько 19 його прихильників.

Зазначається, що мера Стамбула підозрюють у корупції та тероризмі. З огляду на це прокурори клопотали, щоб його взяли під арешт за обома звинуваченнями. Проте у справі про тероризм йому призначили лише судовий нагляд.

У заяві головної прокуратури Стамбула мовиться, що хоча існує серйозна підозра, що Імамоглу звинувачують у допомозі озброєній терористичній організації, було вирішено, що він буде заарештований за фінансові злочини. Під терористичною організацією мається на увазі ліва "Робітнича партія Курдистану", що бореться за незалежність курдів.

Своєю чергою, мер Стамбула під час допиту відкинув всі звинувачення і сказав, що не приймає свідчення анонімних свідків.

На тлі арешту у Туреччині продовжуються протести. У Міністерстві внутрішніх справ Туреччини заявили, що лише за п’ятницю, 21 березня, в дев’яти містах, зокрема в Анкарі й Стамбулі, було затримано 343 мітингувальники.

Раніше ми повідомляли про те, що у Туреччині затримали понад 300 протестувальників під час нічних мітингів проти арешту мера Стамбула.

Нагадаємо, що мера Імамоглу затримали під час масштабної спецоперації з викриття злочинної організації.