Мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Фото: Reuters

В Турции суд вынес приговор по делу в отношении городского головы Стамбула Экрема Имамоглу. Следовательно, принято решение взять мэра под стражу.

Об этом информирует издание NTV Haber.

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Как пишет издание, суд решил арестовать городского голову Стамбула на период, пока будет продолжаться досудебное расследование. Кроме того, также были арестованы около 19 его сторонников.

Отмечается, что мэра Стамбула подозревают в коррупции и терроризме. Учитывая это прокуроры ходатайствовали, чтобы его взяли под арест по обоим обвинениям. Однако по делу о терроризме ему назначили только судебный надзор.

В заявлении главной прокуратуры Стамбула говорится, что хотя существует серьезное подозрение, что Имамоглу обвиняют в помощи вооруженной террористической организации, было решено, что он будет арестован за финансовые преступления. Под террористической организацией подразумевается левая "Рабочая партия Курдистана", борющаяся за независимость курдов.

В свою очередь, мэр Стамбула во время допроса отверг все обвинения и сказал, что не принимает показания анонимных свидетелей.

На фоне ареста в Турции продолжаются протесты. В Министерстве внутренних дел Турции заявили, что только за пятницу, 21 марта, в девяти городах, в том числе в Анкаре и Стамбуле, были задержаны 343 митингующих.

Ранее мы сообщали о том, что в Турции задержа ли более 300 протестующих во время ночных митингов против ареста мэра Стамбула.

Напомним, что мэра Имамоглу задержали во время масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации.