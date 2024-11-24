Виїзд послів з України — у ЦПД прокоментували інформацію

У ЦПД спростували фейк про виїзд дипломатів з України
Інформація про нібито виїзд з України працівників кількох посольств не відповідає дійсності. Йдеться про співробітників дипустанов США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Бельгії, Нідерландів та скандинавських країн.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) у неділю, 24 листопада.
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У ЦПД зазначили, що інформація про нібито виїзд співробітників посольств США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Бельгії, Нідерландів та скандинавських країн з України не відповідає дійсності.
За даними МЗС України, всі іноземні дипломати залишаються на своїх робочих місцях та продовжують виконувати свої обов’язки.
У ЦПД наголошують, що метою цього фейку є спроба посіяти паніку серед українців. Українців закликають довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
Нагадаємо, посольство США в Києві повідомило про можливість "масованого" повітряного нападу на Україну 20 листопада. У зв'язку з цим посольство тимчасово припиняло роботу, але згодом почало працювати у звичайному режимі.
Раніше російський диктатор Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину, яка передбачає можливість ядерного удару по країні, що становить загрозу для РФ.
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