Закінчення війни в Україні — деякі рішення Байдена можуть допомогти Трампу

Президент США Джо Байден. Фото: Joe Biden / X

Президент США Джо Байден у свої останні місяці на посаді активно працює над зміцненням позицій України щодо Росії. Це пов’язано з обіцянкою Дональда Трампа, який займе пост президента в січні, швидко завершити конфлікт після повернення до Білого дому.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Одним із ключових рішень Байдена стало надання Україні дозволу завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії, що одразу викликало критику як з боку Москви, так і команди Трампа. Вони назвали такий крок ескалаційним.

Окрім цього, адміністрація Байдена цього тижня схвалила постачання протипіхотних мін, списала борг України на суму майже 5 мільярдів доларів і запровадила санкції проти великого російського банку, що обслуговує платежі за природний газ.

За словами джерела, знайомого із планами Вашингтона, такі заходи є частиною стратегії Байдена максимально посилити Україну перед потенційною зміною влади в США. Bloomberg зазначає, що Трамп, ймовірно, зосередиться на завершенні війни через переговори, і сильніша позиція України може вплинути на хід цих домовленостей.

Експерти також припускають, що ці рішення можуть стати вигідними для самого Трампа. За словами заступника директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Магід, посилена Україна може бути для Трампа "розмінною монетою" у переговорах, які він міг би подати як дипломатичну перемогу.

"Деякі рішення, які Байден приймає зараз, можуть допомогти Трампу, ймовірно, поставивши його у вигідніше становище для припинення війни, а Україну — у вигідніше становище для будь-яких переговорів", — підсумувала вона.

Нагадаємо, Сполучені Штати передали Україні новий пакет війської допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Він включає артилерійські снаряди, а також стрілецьку зброю та спорядження.

А 17 листопада президент США Джо Байден вперше дозволив нашій державі здійснювати далекобійні удари по території Росії за допомогою ракет ATACMS.