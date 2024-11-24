Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Рішення Байдена щодо України можуть зіграти на руку Трампу, — ЗМІ arrow

Рішення Байдена щодо України можуть зіграти на руку Трампу, — ЗМІ

24 листопада 2024 08:42
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Закінчення війни в Україні — деякі рішення Байдена можуть допомогти Трампу
Президент США Джо Байден. Фото: Joe Biden / X
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент США Джо Байден у свої останні місяці на посаді активно працює над зміцненням позицій України щодо Росії. Це пов’язано з обіцянкою Дональда Трампа, який займе пост президента в січні, швидко завершити конфлікт після повернення до Білого дому.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Як Байден допоможе Трампу

Одним із ключових рішень Байдена стало надання Україні дозволу завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії, що одразу викликало критику як з боку Москви, так і команди Трампа. Вони назвали такий крок ескалаційним.

Окрім цього, адміністрація Байдена цього тижня схвалила постачання протипіхотних мін, списала борг України на суму майже 5 мільярдів доларів і запровадила санкції проти великого російського банку, що обслуговує платежі за природний газ.

За словами джерела, знайомого із планами Вашингтона, такі заходи є частиною стратегії Байдена максимально посилити Україну перед потенційною зміною влади в США. Bloomberg зазначає, що Трамп, ймовірно, зосередиться на завершенні війни через переговори, і сильніша позиція України може вплинути на хід цих домовленостей.

Експерти також припускають, що ці рішення можуть стати вигідними для самого Трампа. За словами заступника директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Магід, посилена Україна може бути для Трампа "розмінною монетою" у переговорах, які він міг би подати як дипломатичну перемогу.

"Деякі рішення, які Байден приймає зараз, можуть допомогти Трампу, ймовірно, поставивши його у вигідніше становище для припинення війни, а Україну — у вигідніше становище для будь-яких переговорів", — підсумувала вона.

Нагадаємо, Сполучені Штати передали Україні новий пакет війської допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Він включає артилерійські снаряди, а також стрілецьку зброю та спорядження.

А 17 листопада президент США Джо Байден вперше дозволив нашій державі здійснювати далекобійні удари по території Росії за допомогою ракет ATACMS.

Джо Байден США Дональд Трамп Україна війна в Україні війна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:34 Новорічні штрафи — скільки доведеться віддати за зрубану ялинку

09:25 РФ скинула КАБи на десятки населених пунктів, — звіт Генштабу

09:12 У Садового заявили про створення спеціальної зони у парку Львова

09:10 Стали відомі графіки світла на сьогодні в Одеській області

08:45 Право на перерахунок — хто може не платити за комунальні послуги

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

08:44 Пережили окупацію — як дикі тварини живуть у Чорнобилі (фото)

08:42 Рішення Байдена щодо України можуть зіграти на руку Трампу, — ЗМІ

08:30 Як забрати тіло загиблого військового та організувати поховання

08:02 Чоловік називав працівників ТЦК "людоловами" — що вирішив суд

07:37 Вночі Київ атакували безпілотники — у КМДА розповіли про наслідки

09:34 Новорічні штрафи — скільки доведеться віддати за зрубану ялинку

09:25 РФ скинула КАБи на десятки населених пунктів, — звіт Генштабу

09:12 У Садового заявили про створення спеціальної зони у парку Львова

09:10 Стали відомі графіки світла на сьогодні в Одеській області

08:45 Право на перерахунок — хто може не платити за комунальні послуги

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

08:44 Пережили окупацію — як дикі тварини живуть у Чорнобилі (фото)

08:42 Рішення Байдена щодо України можуть зіграти на руку Трампу, — ЗМІ

08:30 Як забрати тіло загиблого військового та організувати поховання

08:02 Чоловік називав працівників ТЦК "людоловами" — що вирішив суд

07:37 Вночі Київ атакували безпілотники — у КМДА розповіли про наслідки

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК