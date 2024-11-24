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Решения Байдена по Украине могут сыграть на руку Трампу, — СМИ

24 ноября 2024 08:42
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Окончание войны в Украине — некоторые решения Байдена могут помочь Трампу
Президент США Джо Байден. Фото: Joe Biden/X
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент США Джо Байден в свои последние месяцы в должности активно работает над укреплением позиций Украины по отношению к России. Это связано с обещанием Дональда Трампа, который займет пост президента в январе, быстро завершить войну по возвращении в Белый дом.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Одним из ключевых решений Байдена стало предоставление Украине разрешения наносить удары по военным объектам на территории России, что сразу вызвало критику как со стороны Москвы, так и команды Трампа. Они назвали такой шаг эскалационным.

Кроме того, администрация Байдена на этой неделе одобрила поставки противопехотных мин, списала долг Украины на сумму почти 5 миллиардов долларов и ввела санкции против крупного российского банка, обслуживающего платежи за природный газ.

По словам источника, знакомого с планами Вашингтона, подобные меры являются частью стратегии Байдена максимально усилить Украину перед потенциальным изменением власти в США. Bloomberg отмечает, что Трамп, вероятно, сосредоточится на завершении войны через переговоры, и более сильная позиция Украины может повлиять на ход этих договоренностей.

Эксперты также предполагают, что эти решения могут оказаться выгодными для самого Трампа. По словам заместителя директора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Магид, усиленная Украина может быть для Трампа "разменной монетой" в переговорах, которые он мог представить как дипломатическую победу.

"Некоторые решения, которые Байден принимает сейчас, могут помочь Трампу, вероятно, поставив его в более выгодное положение для прекращения войны, а Украину — в более выгодное положение для любых переговоров", — подытожила она.

Напомним, Соединенные Штаты передали Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Он включает в себя артиллерийские снаряды, а также стрелковое оружие и снаряжение.

А 17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил нашему государству совершать дальнобойные удары по территории России с помощью ракет ATACMS.

Джо Байден США Дональд Трамп Украина война в Украине війна

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09:34 Новогодние штрафы — сколько придется отдать за срубленную елку

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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