Выезд послов из Украины — в ЦПД прокомментировали информацию

Посольство США в Киеве. Фото: SCANPIX/AP/Efrem Lukatsky

Информация о якобы выезде из Украины работников нескольких посольств не соответствует действительности. Речь идет о сотрудниках дипучреждений США, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПИ) в воскресенье, 24 ноября.

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В ЦПД отметили, что информация о якобы выезде сотрудников посольств США, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран из Украины не соответствует действительности.

По данным МИД Украины, все иностранные дипломаты остаются на своих рабочих местах и продолжают выполнять свои обязанности.

В ЦПД отмечают, что целью этого фейка является попытка посеять панику среди украинцев. Граждан призывают доверять только верифицированным источникам информации.

Пример фейкового сообщения. Фото: ЦПД

Напомним, посольство США в Киеве сообщило о возможном "массированном" воздушном нападении на Украину 20 ноября. В связи с этим посольство временно прекращало работу, но затем начало работать в обычном режиме.

Ранее российский диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, предусматривающую возможность ядерного удара по стране, представляющую угрозу для РФ.