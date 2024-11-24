Выезд послов из Украины — в ЦПД прокомментировали информацию

В ЦПД опровергли фейк о выезде дипломатов из Украины
Информация о якобы выезде из Украины работников нескольких посольств не соответствует действительности. Речь идет о сотрудниках дипучреждений США, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПИ) в воскресенье, 24 ноября.
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В ЦПД отметили, что информация о якобы выезде сотрудников посольств США, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран из Украины не соответствует действительности.
По данным МИД Украины, все иностранные дипломаты остаются на своих рабочих местах и продолжают выполнять свои обязанности.
В ЦПД отмечают, что целью этого фейка является попытка посеять панику среди украинцев. Граждан призывают доверять только верифицированным источникам информации.
Напомним, посольство США в Киеве сообщило о возможном "массированном" воздушном нападении на Украину 20 ноября. В связи с этим посольство временно прекращало работу, но затем начало работать в обычном режиме.
Ранее российский диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, предусматривающую возможность ядерного удара по стране, представляющую угрозу для РФ.
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